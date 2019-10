Policie zadržela a obvinila čtyři osoby, které měly na Chomutovsku vyrábět a prodávat pervitin. Jedná se o tři muže a jednu ženu. Jednomu z nich, který už byl za obdobnou činnost trestaný, hrozí až deset let za mřížemi, ostatním pět.

„Mezi obviněnými je žena z Jirkova ve věku 36 let, muž rovněž z Jirkova (54), muž z Chomutova (37) a muž z obce na Chomutovsku (43),“ řekla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Při domovních prohlídkách byly nalezeny varny, předměty sloužící k výrobě drog a více než 40 gramů pervitinu,“ dodala.

Jeden ze zásahů měl podle informací, které získala redakce Chomutovského deníku, probíhat i na jedné z lepších adres, a to v Blatenské ulici v Chomutově. „Vůbec jsme ho nezaznamenali. Uvědomuji si jen tichý kovový zvuk, asi jak policisté rozráželi dveře beranidlem, a ráno jsme viděli, jak vypadaly po zásahu,“ uvedl jeden z nájemců činžovního domu.

Policie ČR - Zadržení výrobců a distributorů pervitinu Zdroj: YouTube.com/Policie ČR

Souseda, který je mezi obviněnými, by podle svých slov na dealera či vařiče pervitinu neodhadoval. „Zajímavé je, že vypadal jako úplně normální slušný člověk středního věku. Podezřelé bylo jen to, že se z jeho bytu v noci táhl pach toluenu nebo ředidla. Když jsme ho na to upozorňovali, vysvětlil ale, že pracuje v chemičce a má možnost některé chemikálie nakupovat a prodávat dál,“ dodal. Jak ale připustil, v posledních měsících docházelo i ke zvláštním „náhodám“. „Například nám v noci zvonil na zvonek nějaký feťák, asi si nás tedy spletl s dealerem,“ zmínil nájemce.

„Také si vzpomínám, jak kolem domu ve dvě v noci hopsala divná partička. Od pohledu feťáci. Bylo to tak v polovině ledna,“ dodal. Do domu se původně přistěhoval, protože nechtěl do paneláku. Zájem měl o bydlení na slušné adrese a bez nepřizpůsobivých.

Podle kriminalistů se čtveřice na výrobě a prodeji pervitinu podílela různě. „Někteří z nich podle dosavadních zjištění pervitin přímo vyráběli, jiní za finanční úplatu či úplatu ve formě drogy k její výrobě poskytovali prostory,“ upřesnila policejní mluvčí. „Jeden z obviněných svým vozidlem ostatní vozil na nákupy léčiv potřebných k výrobě drog. Obvinění pak měli pervitin také distribuovat,“ doplnila.

Vše se podle policie odehrávalo nejméně od léta loňského roku do chvíle, kdy byla čtveřice zadržena. Zásahová akce s názvem Kris proběhla ve středu 9. října, jak dodatečně sdělila policie.

Rok na svobodě

V pátek byli dva z obviněných z rozhodnutí soudce umístěni do vazby. „Za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy hrozí třem z obviněných až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla Miroslava Glogovská.

Jirkovan může být potrestán ještě přísněji. „Čtyřiapadesátiletý muž, který teprve v loňském roce vykonal nepodmíněný trest odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost, by s ohledem na předchozí odsouzení mohl od soudu odejít až s desetiletým trestem,“ uzavřela policistka.