Vyrazil na houby a od té doby o něm rodina nemá žádné informace. Policie pátrá po 69letém muži z Klášterce nad Ohří, který o sobě od nedělního dopoledne 13. srpna nepodal žádnou zprávu. Užívá léky, které však s sebou nemá a může tak být v ohrožení života.

Rodina pohřešuje Stanislava Štěpánka, pátrá po něm policie. | Foto: Policie ČR/koláž Deník

Nezvěstným seniorem je 69letý Stanislav Štěpánek z Klášterce. „V neděli kolem 11. hodiny odešel pěšky na houby pravděpodobně do lesů nad chatovou oblast u obce Ciboušov a doposud se nevrátil domů. Pohřešovaný trvale užívá léky, které zřejmě nemá u sebe. S ohledem na zdravotní stav a další okolnosti by mohl být v ohrožení zdraví nebo života," upozornila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Policisté od nedělního večera po muži intenzivně pátrají. „V noci byl nasazen i vrtulník s termovizí, zatím však pátrání nebylo úspěšné. Dnes bude pátrací akce pokračovat," ujistila mluvčí Glogovská.

Stanislav Štěpánek je vysoký 178 centimetrů, zdánlivého stáří 60 až 70 let. Má štíhlou postavu, prošedivělé vlasy a knír. Na sobě by měl mít šedé triko a šedé tepláky, botasky, s sebou měl pouze košík na houby. Mohl by být dezorientovaný.

Pokud někdo má informace o pohybu seniora, třeba ho v posledních hodinách viděl, měl by kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158 nebo nejbližším oddělení.