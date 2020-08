Zdroj: Policie ČRPolicie pátrá po uprchlém vězni, který ve čtvrtek 6. srpna svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v Přečáplech na Chomutovsku. Hledaným mužem je 37letý Tibor Seman ze Sokolova, který k útěku použil odcizený vůz Škoda Octavia combi světle zelené barvy s registrační značkou 1U17234. Auto má na přední kapotě šikmé černé pruhy a páté dveře od kufru jsou červené barvy, rz. 1U17234. Seman je podle policistů sice neozbrojený, ale nebezpečný

Policie se tímto obrací i na veřejnost. Jakékoliv informace k hledané osobě i odcizenému autu mohou občané zavolat na linku tísňového volání 158. „Policisté ale nedoporučují, aby se občané hledaného sami snažili zadržet,“ řekla mluvčí PČR Ludmila Světláková s tím, že hledaný by se mohl zdržovat na Chomutovsku, Karlovarsku, Sokolovsku a mohl by se pokusit i překročit hranice do SRN.