Ústecký kraj – Jednou z nejvyšších objasněností trestné činnosti v České republice se chlubí policisté v Ústeckém kraji. A to i přesto, že bojují s výrazným podstavem.

Přepadení zlatnictví v Krupské ulici v Teplicích a uzavírka centra města. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Během 24 hodin dopadli kriminalisté čtyřčlenný gang lupičů, který několik dní před Vánocemi přepadl zlatnictví v centru Teplic. Ozbrojení pachatelé si odtud odnesli hodinky za sedm milionů. Další dva spolupachatele pak i s hodinkami zadržela o několik dní později litevská policie.

Na tomto konkrétním zločinu ilustruje šéf krajského odboru obecné kriminality Martin Charvát bleskové vyřešení případu i vysokou objasněnost, které každoročně dosahují policisté v Ústeckém kraji. Jen loni se pohybovala přes 63 procent a toto číslo patří k nejlepším v rámci republiky. A to i přes to, že k plánovanému počtu policistů 3456 jich v kraji chybí více než dvě stovky. „Přitom 113 policistů ještě vypomáhá u jiných útvarů nebo se věnuje odborné přípravě. Tento trend má sestupnou tendenci. Odcházejí hlavně policisté nad 25 let, tedy zkušení lidé,“ uvedl náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák.

Zločiny na síti

V Ústeckém kraji ubyla trestná činnost v porovnání s 90. lety zhruba o třetinu, mění se ale skladba kriminality. Přibývá například kyberkriminality, tedy trestné činnosti páchané v prostředí informačních a komunikačních technologií. Loni šlo v kraji o 546 skutků, ještě dva roky předtím policisté šetřili jen 383 skutků.

Podle Zbyňka Dvořáka jsou významným faktorem v páchání trestné činnosti rovněž sociálně vyloučené lokality. „Je v nich zvýšená koncentrace menšin, kdy náš kraj a Ostravsko patří v této souvislosti mezi nejzatíženější regiony v celé republice,“ doplnil Dvořák. Krajští kriminalisté loni vyšetřovali 11 vražd či pokusů o ně. Objasnili všechny. Posledním úspěchem bylo rychlé vyřešení vraždy prostitutky v Teplicích.

V Ústeckém kraji loni nechyběly kromě závažných zločinů násilného či hospodářského charakteru ani organizované krádeže aut či sofistikované podvody. Asi nejvýraznějším z nich je podvodně uplatněná směnka jedné ze společností z Ústí nad Labem. „Obchod však nebyl realizován a blankosměnka měla být skartována. To se však nestalo a s cenným papírem na částku 50 milionů korun bylo po smrti jednatele firmy obchodováno. Pachateli hrozí až desetileté vězení,“ upřesnil Martin Charvát.

V kurzu je pervitin

V hledáčku kriminalistů jsou stále častěji i drogy. „Ubývá pěstíren a přibývá výroby pervitinu, což je zřejmé i u vietnamské komunity. Ta přechází od logisticky náročné výroby marihuany k pervitinu. Trendem je postupný přechod od velkovaren k menším mobilním laboratořím. Významná část pervitinu pak míří do Německa,“ připomněl Charvát.

Policie zadrží v kraji každoročně majetek pocházející z trestné činnosti v hodnotě více než 110 milionů korun. Loni šlo dokonce díky jednomu případu o sumu převyšující 1,2 miliardy korun. Vzhledem k rozpracovanosti ho ale budou policisté konkretizovat později.

Tomáš Prchal