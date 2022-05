„Už je klid. Konečně ty nesmysly zastavili,“ oddechl si Vyvážil. „Musel jsem ale do nich bušit stížnostmi – psal jsem na všechny strany včetně policejního prezidenta, ale pomohlo mi až krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, které celou věc přezkoumalo,“ prohlásil.

Dozorující státní zástupce nakonec trestní stíhání zastavil kvůli chybně odvedené práci policistů. „Důvodem pro rozhodnutí o zastavení trestního stíhání byla ve stručnosti procesní nepoužitelnost zásadních důkazů v důsledku pochybení při jejich zajišťování na počátku trestního řízení,“ uvedl pro server Idnes.cz Jiří Pražák, který šéfuje chomutovským státním zástupcům.

Expozice vojenství v jízdárně na Červeném Hrádku definitivně končí

Oč se jednalo? V červnu 2019 měli policisté ohledat místo činu v zámecké jízdárně, fakticky ale provedli domovní prohlídku, a to bez příkazu soudu či souhlasu uživatele. Během ní policie zajistila fragmenty vojenské techniky, vybavení, letadel, zbraní, osobních předmětů, mincí a dokumentů.

Věci ale nebyly popsané tak, aby se nedaly zaměnit za jiné. Policie následně vydala příkaz ke zdržení se nakládání s nimi. „S ohledem na to je na místě na oba zajišťovací úkony hledět jako na nezákonné se všemi důsledky z toho plynoucími,“ okomentoval krajský státní zástupce Jan Veselý. Protože však nebyl prokázaný úmysl, hovoří spíše o špatně odvedené práci policie.

Sbírku spolek vystavoval v zámecké jízdárně osmnáct let. Bylo to bez písemné smlouvy, vše stálo na ústní dohodě s prvním porevolučním starostou. Exponáty členové spolku získávali přes třicet let na burzách nebo je vykopali v místech, kde se vojenská letadla zřítila.

Policejní vyšetřování v roce 2019 spustilo oznámení archeologa. Svatopluk Vyvážil a jeho spolek byli prošetřovaní kvůli možnému spáchání přečinu zatajení věci. Spočívat mělo v tom, že nálezy neohlásil. Podle jeho slov ale o ně archeologové dlouhodobě nejevili zájem. Policie nakonec trestní stíhání v únoru odložila kvůli promlčení. Až donedávna ale pokračovalo trestní stíhání pro nedovolené ozbrojování, za které hrozí až dva roky vězení. Více než 1 400 exponátů také mělo propadnout státu, i to však na základě odvolání krajské státní zastupitelství zastavilo. Šéf spolku následně kritizoval, že se mu sbírka vrátila ve špatném stavu.

Aktuálně je jeho největší starostí, kam expozici umístí. Rád by zachoval alespoň tu část, která se týká okresu Chomutov. V jízdárně už to ale nepůjde, zámek s ní má jiné plány. Vyklizená musí být do konce června. Že by získal náhradní prostory jinde v areálu, je nepravděpodobné. „Hledali jsme menší prostory, moc jich ale nemáme,“ upozornila místostarostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková. „Volné jsou dvě místnosti v sousedním domě číslo 2. Tam je ale plánovaná rekonstrukce, čekáme jen na změnu územního plánu. Schválený bude do konce roku,“ dodala.

Šéf spolku se proto snaží najít náhradní prostory. Jedná i se soukromými muzejníky na Lounsku a Mostecku.