Pracovna je zařízená dobovými knihovnami, které jsou plné svazků vázaných v kůži a se zlatým písmem na hřbetě. Součástí je starožitný pracovní stůl s židlí, hodiny, černý psací stroj a obrazy. „Nejedná se o původní vybavení, protože z toho se bohužel nedochovalo nic. Vybírali jsme ho ale tak, aby co nejlépe odpovídalo dané době,” nastínil majitel zámku Miloš Dempír. „Je to soubor zakoupený od jediného majitele. Zbytek zařízení v dalších místnostech pochází z naší rodinné sbírky pro prarodičích,” dodal.

Pracovnu nechal zřídit v prostorách, kde skutečně ve 20. a 30. letech minulého století byla. Dokládá to rodinná kronika někdejších majitelů.

Nejzachovalejší prostory se na zámku nacházejí v jižním křídle, kde kdysi bývala ložnice majitelů. Právě tam se nečekaně podařilo odhalit barokní záklopové stropy a pod novějšími nánosy omítky také původní barokní výmalbu. Na její kompletní zrestaurování sice zatím chybí prostředky, majitel chce ale dekor využít a nechat jím celou místnost vymalovat.

OBRAZEM: Oblohu nad regionem rozzářil superúplněk. V srpnu bude ještě jeden

V celém křídle, které kdysi sloužilo jako obytná část, má být do začátku příští letní sezóny opraveno a zařízeno všech pět místností tak, aby připomínaly prvorepublikový byt někdejších vlastníků. Druhé křídlo s pracovnou bude zatím kontrastně ponecháno v neopravených prostorách, aby návštěvníci měli porovnání. V této podobě by pak zájemci o prohlídky mohli vídat interiéry zámku pravidelně každý letní víkend. Dosud byly prohlídky pořádané jen výjimečně.

Pozdně barokní zámek Poláky pochází z poloviny 16. století. Jeho součástí je terasa, hospodářské budovy a zahrada. Jeho posledním majitelem byl před znárodněním v roce 1848 Adolf Kolman. Následně ho dostal do užívání státní statek, který tam měl své kanceláře, byty pro zaměstnance, archiv a hospodářské budovy se využívaly pro chov dobytka. Zámek ale nebyl patřičně udržovaný. Dospělo to do takové fáze, že se statek přestěhoval do nových prostor a zámek byl v roce 1988 zcela vyklizený.

Předaný byl podniku Prefa Žatec, který tam plánoval zřídit rekreační středisko pro své zaměstnance. K tomu však nakonec nedošlo, protože byl v roce 1992 vydaný v restituci třem dcerám původního majitele. Protože však žily různě po světě, nedařilo se jim domluvit na společném postupu a majetek raději prodaly. Zámek pak koupila italská firma. Právě tehdy došlo k největší devastaci zámku.

První mládě plameňáka se má čile k světu. V Chomutově doufají v další přírůstky

„Byla to jeho nejsmutnější etapa, protože měl nový majitel větší zájem o okolní pozemky než o samotnou památku,” nastínil Dempír. „Zámek byl v podstatě opuštěný, byl sem volný přístup, takže lidé rozkradli a poničili, co se dalo. Bohužel došlo i k takovým krádežím, že byly vyřezané trámy z krovů a rozkradená kachlová kamna, která se původně nacházela v každé místnosti. Vytrhané byly i inženýrské sítě a kromě toho celý zámek pohltila vegetace,” vylíčil, jaký byl stav, když se rozhodl památku koupit. Bylo to v roce 2020.

Jeho cílem je kompletně ji obnovit a zpřístupnit veřejnosti. Dosud tam bylo proinvestováno 9 milionů korun. Díky tomu byla opravená secesní vila u vstupu, která původně sloužila správci statku a nyní tvoří zázemí pro zámek. Opravená byla i velká část střechy a krovu zámecké budovy, zajištěná je statika. Dále se obnovují okna a interiéry.