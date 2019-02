Chomutov, Jirkov - Na internetové sociální síti Facebook se k bojkotu chomutovské MHD aktivně hlásí 1 256 lidí. Půjdou pěšky?

Bojkot Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. | Foto: Deník

Nelíbí se nám drahé jízdné, málo trolejbusů a dlouhé prodlevy. Proto chceme MHD jeden den bojkotovat.



Taková výzva koluje po sociální síti Facebook (najdete ji ZDE). Přihlásili se k ní stovky nespokojenců, kteří mají nějaké výtky k chomutovské a jirkovské MHD. Den bojkotu je určen na tuto středu od rána do večera.



K této výzvě se aktuálně hlásí 1 256 uživatelů Facebooku, kteří svoji účast (či spíše neúčast) potvrdili kliknutím. Další více než čtyři stovky se ještě nerozhodly, naopak 1 273 se ignorování MHD nezúčastní.

Spousta výtek, hlavně na cenu

Výzvu založil už v lednu jeden z uživatelů, za tu dobu se na ni nabalila slušná skupina nespokojenců. A co jim vadí? Hlavně vysoká cena, kdy srovnávají Chomutov s jinými městy. „V Praze je měsíční za 550 korun, a to není moc velký rozdíl, když člověk porovná kolik se toho dá nejezdit po Praze a kolik po Chomutově a Jirkově,“ podotýká například Martina Z.



Vedle studentů, kteří jsou na sociálních sítích jako doma, si stěžují i maminky s malými dětmi. „Ženské s kočárkem nemají skoro žádnou šanci se do autobusu dostat, řešení vzít si dítě do náručí je taky na nic, jelikož musíte s dítětem stát, což není moc jednoduché,“ stěžuje si maminka Jana S.

Výzva už běží od ledna

Výtek vůči MHD je na Facebooku spousta, opačných reakcí spíše míň. Zůstává otázkou, kolik lidí se nakonec demonstrativního protestu zúčastní.

Vzhledem k tomu, že výzva vznikla už v lednu, asi měsíc po zavedení nových řádů, je možné, že někteří z přihlášených na ni zapomněli. Na druhou stranu je diskuse pod výzvou dodnes aktivní.



Ovšem přihlášení k výzvě není nijak závazné a záleží čistě na vůli jednotlivých uživatelů Facebooku, jestli internetový protest převedou v konkrétní čin.

Generální ředitel DPCHJ Jiří Melničuk o facebookové akci ví už dlouho. „Víme o tom. Samozřejmě to není dobrá zpráva, mrzí nás to jako každý negativní ohlas,“ říká.



Aktivita na sociální síti vznikla v lednu, kdy byla trochu jiná situace, připomíná Jiří Melničuk. Na internetovou akci DPCHJ nijak reagovat nebude. „Tím bychom ničemu nepomohli. Je to každého osobní rozhodnutí a my s tím těžko něco uděláme,“ dodává.

Velké finanční ztráty nebudou

Dopravní podnik by ani při možnosti, kdy by se všichni přihlášivší bojkotu účastnili, neutrpěl nějaké vyšší finanční ztráty. Většinou se jedná o mladé lidi, žáky či studenty, kteří využívají studentskou průkazku, která se platí paušálně za měsíc.