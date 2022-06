Už je to devět let, kdy byl dvaasedmdesátiletý Jiří Poc naposledy viděn v Chomutově. Tehdy nasedl do svého zeleného opelu a rozjel se za známým do Radovesic na Litoměřicku. Domů už se nevrátil, ani se neozval dceři či dalším členům rodiny a jeho mobil zůstal nedostupný. Také jeho auto jako by se propadlo do země. Co se stalo? Dodnes nikdo neví. Policisté případ vyhodnotili jako násilný trestný čin a do vyšetřování se pustili krajští kriminalisté. Přesto se věc dosud nepodařilo uzavřít a jméno muže nadále zůstává mezi dlouhodobě pohřešovanými.