Charitativní akce, na které se baví dospělí i děti, oslaví už pátý ročník. Výtěžek pomůže s drahou neurorehabilitací.

Nikolka Slabáková s maminkou Jitkou Peterkovou. | Foto: se svolením Jitky Peterkové

Byl to ohromný úspěch, když se sportovcům před rokem podařilo vybrat bezmála dvě stě tisíc korun. Letos doufají, že se jim s charitativním Pohárem Naděje podaří něco podobného. Výtěžek chtějí věnovat čtrnáctileté Nikole z Chomutova, která nedokáže sama chodit a finance by jí pomohly s intenzivní terapií v Praze.

„Nikču jsme si vybrali díky doporučení,” uvedl Jan Radimský, iniciátor akce a fotbalista týmu Chelsea Chomutov. „Děláme to tak po celou dobu. Vždy se ptáme našeho předchozího hrdiny, v jehož prospěch jsme pořádali ročník, jestli má někoho, komu by rád věnoval také trochu toho štěstíčka navíc,” doplnil.

Letošní ročník je pátý. Konat se bude 29. července od 8 hodin ve sportovním areálu Strupčice, kde budou mít hosté k využití bazén zdarma. Hlavní program se bude točit kolem dvojturnaje v plážovém volejbale a v malé kopané, návštěvníci si ale od 17 hodin užijí také našlapaný hudební program a děti budou moct celý den řádit v nafukovacím hradu a vodním zorbingu.

Lidé budou mít na místě příležitost přispívat penězi do kasičky, nebo si nakoupit v charitativním krámku. Tam najdou především trička a náramky v barvě letošního ročníku, kterou je zelená. Dále obrazy od místních umělců, domácí med, sirupy, domácí pečivo a spoustu rukodělných výrobků jako například háčkované hračky. Dále se bude dražit také narozeninový dort od místní cukrářky, která pracuje pod svou značkou Dorty by Domie.

Vstup do areálu bude bezplatný, pouze hudební program bude za sto korun.

Nikolka Slabáková (14)

Od narození se potýká s genetickým onemocněním, centrálním hypotonickým syndromem, epilepsií, oční vadou a těžkou mentální retardací. Nikolky zdravotní stav vyžaduje 24hodinovou péči a velkou pomoc v běžných životních situacích. Nedílnou součástí a pro ni nezbytnou potřebou jsou celoživotní rehabilitace, které mají velký vliv na její pohyb a tím i kvalitu života. Pomáhají k co největším pokrokům. Čím více podnětů a činností bude Nikolka mít, tím bude její rozvoj lepší. Zároveň se tím odlehčí mamince a v pozdějších letech případným pečovatelům. V každém pokroku a získaných dovednostech přijdou vyšší požadavky a s tím i nový cíl. A to jednou sama chodit a být alespoň trošku soběstačná.

Výtěžek chce maminka Nikoly Jitka Peterková využít na dceřiny neurorehabilitace. „Jedná se o třítýdenní intenzivní terapie v Praze, které jsou hrazené zdravotní pojišťovnou pouze v minimální míře. Stojí 75 tisíc korun bez ubytování a stravy,” upřesnila. „Na jednu stranu je to tak strašně smutné, na druhé je ale krásné, že jsou tu stále lidé ochotní pomoci. Díky dárcům tento cyklus podstupujeme třikrát do roka. Nikolce pomáhá v rozvoji chůze, což je v jejím případě strašně těžké, protože to její intelekt nedovoluje. Čím pohyblivější ale bude, tím lépe pro ni. Šetří to také mé zdraví a do budoucna to pomůže komukoli, kdo by o ni měl jednou pečovat,” zdůraznila.

Nikolku mohou obdarovávat nejen hosté Poháru Naděje, ale i další dárci. Stačí poslat libovolnou částku na transparentní účet 258763312/0600.

Program Poháru Naděje ve Strupčicích



8.00 - 17.00

- turnaj v malé kopané

- dvojturnaj v plážovém volejbalu

- prodej předmětů

- koupaliště

- skákací hrad

- fotokoutek

- vykoupení výročního dortu



17.00 - 0.00 (živá muzika)

- Album

- Kuba Machulda

- Adéla Radimcová

- Furt Funk

- Electro Swing Allstars

- DJ Sochy



Vstupné:

do 17.00 zdarma, poté 100 korun