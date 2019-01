Chomutov /FOTOGALERIE/ – Rodinné zápolení vstoupilo tuto sobotu do svého třetího ročníku. O úvodní akci se postarali chomutovští knihovníci. Ti provedli rodiče a jejich ratolesti kouzelným světem pohádek.

Na pohádkovou výpravu se vydávali jak ostřílení soutěžící, tak naprostí nováčci. „My jsme úplně moc spokojení. Je to skvělé jako vždycky," rozplývala se pravidelná účastnice zápolení Jana Neprašová. „Nejhezčí byla Perníková chaloupka, dětem se moc líbil Otesánek a loupežníci," pokračovala ve své chvále.

Petriškovi byli na akci poprvé. „My jsme zatím nechodili, Elenka byla moc malá. Dnes jsme si vyzkoušeli, jak to zvládá a osvědčilo se. Elenka se zamilovala do Rozmarýnka. Mně se to moc líbí jako celek, je to úžasně promyšlené. Nej bych dala asi čarodějnicím, tam se děti mohly projevit nejvíce," usmívala se maminka Lucie.

Pohádková poezie dýchala na návštěvníky ze všech prostor starobylé budovy. Nadšení a úžas střídaly napětí a trochu strachu. Děti stanuly tváří v tvář Červené Karkulce, obávanému vlkovi a statečnému myslivci, dukátem platily hrůzostrašným lesním loupežníkům, obdivovaly krásu a půvab princezen a zdobily perníčky pro děsivé ježibaby.

„Knihovna měla své akce vždy perfektně připravené a ani letos nezklamala. Moc jsme se sem těšili a nyní mohu říci, že plným právem," byl nadšený Vít Šimoníček, který soutěžil s dcerou Evičkou.

„My jsme na takovéto akci poprvé. Bylo to moc fajn, celé se nám to líbilo. Holkám hlavně princezny," zhodnotila svoji premiéru Miroslava Chárová a s úsměvem dodala, „někde to pro ně byla legrace a někde se pěkně bály. Okolo lebky u Perníkové chaloupky nechtěly ani projít.

Pohádkovou atmosféru podtrhl také doprovodný program. Divadelní skupina Orfeus zahrála dětem dvě pohádky. O Červené Karkulce a Čertovskou pohádku. „Pohádka o Karkulce byla bezvadná. Dětem se moc líbila. Byla tam spousta chytlavých písniček, broukaly si je ještě před chvíli," líčila Jana Neprašová.

Spokojenost a nadšení vyzařovala také z organizátorů zápolení. „Měli jsme k dispozici 168 časových vstupenek, všechny byly zcela vyčerpány. Dnes se to opravdu moc povedlo. Knihovna se opět vytáhla," zářila Marie Heřmanová.