Město právě vybírá dodavatele, s nímž uzavře smlouvu. Jakmile dojde na převzetí staveniště, bude mít vítěz výběrového řízení zhruba půl roku na dokončení zakázky.

V Chomutově by mohly vyrůst nové obchody a byty. I na pozemcích Nováka

Kontejnery se skládají z vnějšího sila zabudovaného v zemi a vnitřního vyjímatelného kontejneru o objemu až pět kubíků. Nadzemní část bývá obložená materiálem z recyklovaného plastu a okolí obvykle tvoří zámková dlažba.

Polopodzemní kontejneryZdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov

Díky tomu, že je větší část odpadu uložená pod zemí, kde je stálejší teplota, rozkládá se odpad pomaleji. Zápach v okolí kontejnerů tak obtěžuje daleko méně. V obřích nádobách se odpad ukládá až do výšky dva a půl metru, takže se vlastní vahou hutní. To omezuje vandalismus a opětovné vybírání odpadu a jeho vyhazování ven.

Ovšem náročnější je vyvážení, pro které technické služby využívají nákladní vůz s takzvanou rukou a jež vyžaduje více manipulačního prostoru.

Poslední vyrobený porcelán v Klášterci? Elegantní servis i hrnky pro Chomutov

Původně město polopodzemní kontejnery zavedlo jako jedno z opatření, která mají vést ke zkvalitnění služeb. Bylo to poté, co opětovně zavedlo poplatek za odpad. Ten letos dosáhl částky 800 korun za osobu a rok. Osvobozené jsou od něj děti do tří let, senioři starší 75 let a za děti do 15 let rodiče platí polovic. Smyslem bylo ulevit těmto nejzranitelnějším skupinám obyvatel v době energetické krize.

Skutečné náklady na likvidaci odpadu ovšem dosahují 1263 korun za osobu a rok, město tedy zhruba třetinu dotuje. „Celkové náklady na odpadové hospodářství dosahují téměř 60 milionů korun,“ poznamenal před posledním navýšením poplatku ekonom města Jan Mareš.