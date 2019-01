Podpořte charitativní koncert pro Matýska

Chomutov - Od narození trpí svalovou dystrofií. Pomozte mu zůstat na světě

Mít tě na rybách to je krása, mít tě na rybách, to je sen. Ale není to pravda, protože ryby nechytám, jenom plaším. | Foto: Foto: www.kontomatysek.cz

Před dvěma lety, krátce po jeho narození, diagnostikovali lékaři malému Matýskovi svalovou dystrofii- Duchenne (DMD). Od té chvíle se odpočítávají minuty, které stráví Matthias Reinelt na tomto světe. Prodloužit a zkvalitnit jeho život mohou jen rehabilitace, cvičení, masáže a potravinové doplňky, které rodiče stojí spousty peněz. Proto se Základní umělecká škola T.G.M v Chomutově rozhodla uspořádat první charitativní koncert pro Matýska.DMD je vrozené onemocnění způsobené mutací genu kódujícího protein dystrofin. Nemoc je bohužel smrtelná, zatím neléčitelná. Charakteristická je pro DMD stupňující se svalová ochablost, která nejdříve postihuje nohy a pánevní svalstvo,později se rozšiřuje na horní končetiny, krk a dýchací svaly. První příznaky se projevují již ve věku tří let. Mezi sedmým až dvanáctým rokem jsou chlapci upoutáni na invalidní vozík. Délka dožití chlapců se pohybuje kolem dvaceti let. Léčba doposud neexistuje, lze pouze zpomalit progresi, případně oddálit nástup nemoci rehabilitacemi, masážemi a potravinovými doplňky. Pokud chcete udělat dobrý skutek a zároveň si vychutnat kvalitní muziku, určitě se vydejte ve čtvrtek 29. listopadu od 18:30 hodin do Kulisárny, která se nachází vedle chomutovského divadla. Těšit se můžete na úžasný Tequila band a Jazz Kombo Chomutov. Vstupné je samozřejmě dobrovolné.

Autor: Martina Zyklová