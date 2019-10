Rekreační střediska, kam jezdili lidé z Chomutovska za socialismu, slouží i dnes. Jsou z nich klasické hotely.

Chata Václava Řezáče byla později přejmenovaná na Hotel Nástup. | Foto: V. Benc, SG Č. Kostelec

Když si chtěli za socialismu pracující odpočinout, často mířili do zotavoven Revolučního odborového hnutí (ROH) a podnikových chat. Pobyt tam měli takříkajíc za hubičku. Šachťáci z Chomutovska jezdili například na klínoveckou chatu Nástup nebo do rekreačního střediska Sloup. Jejich děti putovaly za zdravějším vzduchem do škol v přírodě, například do Koutů nad Desnou. Ze dvou středisek jsou dnes hotely, další slouží nadále zaměstnancům dolů.