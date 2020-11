„Měl jsem sice starší stolní počítač, ale šel pomalu. Někdy jsem kvůli tomu i zmeškal úkoly. Ten nový je stokrát lepší,“ chválí si nový laptop letošní maturant s tím, že ho určitě využije k vzdělávání i poté, co se vrátí do školy.

Se sběrem notebooků od soukromých dárců pro romské děti i studenty začala vzdělávací nezisková organizace Romea už v březnu, kdy byla distanční výuka na spadnutí. „Věděli jsme, že spousta z nich počítače nemá. Ať už školáci, středoškoláci nebo i vysokoškoláci,“ říká Štefan Balog, fundraiser organizace.

Vzpomíná, že během první vlny koronaviru v Čechách to moc nešlo. A pomoci musely i nadace jako Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Sbírka se víc rozjela až zkraje září. Jeden z dárců, který organizaci pravidelně přispívá do jejího stipendijního programu, tehdy dal přímo na notebooky 200 tisíc. „Doteď nám lidé dávají notebooky, počítače či tablety. Třeba i mobilní telefony, romské děti je někdy nemají,“ dodává Balog.

Do Ústí nad Labem nebo například do Děčína či Mostu zamířilo z celkových 70 vybraných notebooků pro malé a mladé Romy už 15 počítačů a další techniky. Mezi obdarovanými Romy byli i současní nebo bývalí stipendisté programu této organizace. Patří k nim i František. Další přístroje momentálně pražská neziskovka shání pro žáky chanovské základní školy.

Notebooky od organizace Romea školákům nebo studentům zůstávají. Lidé z organizace k nim mají důvěru. „Většinu z nich známe, je za nimi nějaká historie, platili jsme jim třeba doučování. Nebo jsme v kontaktu se sociálními pracovníky, kteří se jim věnují v terénu,“ vysvětluje Balog.

Několik notebooků rozdala do sociálně vyloučených lokalit v regionu i společnost Člověk v tísni (ČvT). Už na jaře, nebo teď na podzim. Distribuovala je rodinám, do kterých jinak chodí její pracovníci doučovat. To teď nedělají, aby se vyhnuli nebezpečí šíření epidemie. Doučují tak převážně on-line. Prostředky na nákup měla společnost ze sbírky SOS Česko, díky projektu s Nadací České spořitelny a daru firmy LEGO. První počítače na jaře šly do oběhu od firemních dárců přes platformu Česko.Digital. Rodinám bez internetového připojení půjčila organizace navíc routery a zajistila připojení.

Rodiny ale mají od společnosti notebooky pouze zapůjčeny. Musejí podepsat předávací protokol s datem, dokdy mají techniku vrátit, i se smluvními podmínkami. Mezi těmi je i to, že jsou počítače určeny pouze na vzdělávání. „Při poškození techniky nebo její ztrátě nám to mají rodiny dát vědět. Společně bychom to pak řešili,“ vysvětluje Michaela Palaščáková z ústecké pobočky ČvT. Rozbitý notebook si rodiny musejí nechat na vlastní náklady opravit. Nebo se finančně podílet na jeho opravě v režii IT oddělení ČvT. „Funguje to. A zatím se nám ani nestalo, že by některý počítač skončil v zastavárně,“ líčí Palaščáková. Rodiny podarované technikou už lidé z organizace znají déle. Můžou jim tedy důvěřovat.

Pirátská sbírka

Mezi romské studenty nebo do sociálně vyloučených lokalit možná zamíří také některý z 25 notebooků a další techniky, které zatím od individuálních dárců vybrali krajští Piráti. „Nemáme to ale zaměřené vyloženě na ně, spíš na rodiny v hmotné nouzi obecně,“ upřesňuje koordinátor sbírky Vratislav Filípek z Loun. Tomu teď přijde několikrát denně žádost o notebook od nějaké rodiny z kraje. Další tipy na děti v nouzi dostávají Piráti z neziskovek nebo ze sociálních oddělení obcí v regionu.

V těchto dnech Filípek ověřuje u škol nebo sociálních pracovníků, jestli rodiny žádající o techniku přístroje skutečně potřebují a jestli se jim dá věřit. „Zajišťujeme, aby to skončilo v dobrých rukou u skutečně potřebných lidí,“ shrnuje Pirát. Ten teď také kontroluje, jestli jsou darované notebooky v pořádku. Své nové majitele mají dezinfikované přístroje najít už v příštích dnech. „Všem dárcům z celého kraje děkujeme,“ uzavírá Filípek s tím, že pirátská sbírka probíhá až do 22. listopadu. Kdo by chtěl přispět technikou, má psát na jeho e-mail vratislav.filipek@pirati.cz.

Notebooky se potřebným dětem v regionu dostávají i dalšími cestami. Jak zmínil zástupce ředitelky terezínské základní školy Dalibor Dostál, pro některé zdejší školáky se už podařilo získat notebooky i zajistit internetové připojení od Nadace Nory Fridrichové. Známá publicistka z České televize si založila transparentní účet u nadačního fondu Znesnáze21, kde vybírá na techniku pro distanční výuku dětí samoživitelů. Včera bylo na účtu otevřeném před několika týdny přes dva miliony korun. Moderátorka si u učitelů ověřuje, že dítě notebook skutečně potřebuje.