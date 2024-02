Sídliště Zahradní v Chomutově bylo v úterý 20. února svědkem dramatických okamžiků. K jednomu z panelových domů se tam sjeli hasiči, policisté a dokonce zásahová jednotka.

Drama na chomutovském sídlišti Zahradní v úterý 20. února. | Foto: HZS Ústeckého kraje

Důvodem zásahu byl pokus o sebevraždu, ke kterému se odhodlala jedna z obyvatelek. „V bytě ve čtvrtém patře podle prvotních zjištění úmyslně poškodila přívodní plynovou hadici vedoucí do sporáku a do bytu znemožnila přístup. Následně došlo k úniku plynu do této bytové jednotky i celého domu, žena navíc hrozila sebevraždou skokem z okna,“ popsala drama policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Z domu uteklo několik lidí, podle policie nebyl nikdo zraněn. Vyjednavač se však marně snažil ženu zabarikádovanou v bytě přivést k rozumu. „Dotyčnou zadrželi po násilném vstupu do bytu členové zásahové jednotky," konstatovala mluvčí Glogovská a dodala, že událost prověřují jako podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení.

Významnou roli sehráli i hasiči. Místní umožnili policistům vystoupat až k zamořenému bytu pomocí autožebříku. Jednotka z Teplic zase jistila situaci seskokovou matrací pro případ, že by rozrušená žena zkusila svůj záměr dokonat.

