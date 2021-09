Obnovu domu na náměstí nemohla řada Jirkovanů kvůli vysokým nákladům skousnout. Mnohokrát se na toto téma vedly diskuze na sociálních sítích. Druhý tábor se ale těší na to, že náměstí díky nové citlivé architektuře získá na kráse.

Dům číslo 1561 nechává město radikálně proměnit, protože se původní budova vizuálně do centra nehodila. Současná podoba je výsledkem návrhu architektů. Stavbu dodává společnost Petrom stavby, která zakázku vysoutěžila za více než 61 milionů korun. Vícepráce s cenou zřejmě ještě pohnou směrem nahoru.

Na konci roku ožije dům na jirkovském náměstí Dr. E. Beneše novým ruchem. Stavebníky vystřídají noví nájemci, ať už v pivnici, velkoryse pojatých bytech nebo nebytových prostorech. Vrátí se také pobočka Komerční banky. Původně město počítalo s dokončením v červnu, později byl termín přeložený na závěr srpna, nakonec by ale kolaudace měla proběhnout v listopadu. Na skluzu se podepsalo vícero důvodů.

