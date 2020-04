Bude se tam pouze stáčet minerální voda. Prodej zboží bude zahájen později.

Voda - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pitné pavilony v Klášterci nad Ohří budou otevřeny od pondělí 27. dubna. „Dle nařízení vlády může město opět otevřít pitné pavilony v Lázních Evženie, a to od 27. dubna. Pitný pavilon s Kláštereckým a Městským pramenem bude otevřen od pondělí do neděle od 8.30 do 17 hodin. Bude se tam pouze stáčet minerální voda. Pitný pavilon Evženie bude rovněž otevřen každý den, a to od 10.30 do 17 hodin,“ informovala klášterecká radnice. Prodej zboží bude zahájen později.