„Celkový plánovaný objem vytěžitelných zásob suroviny je přibližně 370 tisíc metrů krychlových, to je přibližně 590 tisíc tun,“ vyčíslil Lubomír Starý, který zpracoval oznámení záměru za společnost Kobra Údlice. Toto množství má být z povrchového lomu vytěženo v průběhu následujících patnácti let. „Roční objem těžby je plánován v průměrné výši kolem 40 tisíc tun,“ doplnil s tím, že se výrazný nárůst ročních objemů těžby nepředpokládá.

Brána do třetihor

Historie pískovny, která leží zhruba kilometr východně od Údlic, sahá do druhé poloviny 18. století. Současní těžaři v ní začali surovinu dobývat před začátkem nového milénia. Výsledným produktem je zásypový, maltový a betonářský písek a drcené kamenivo, které nakupují velkoodběratelé, betonárky i maloodběratelé. Jak těžba postupuje, narušená krajina je na vytěženém území krok za krokem obnovovaná.

V pískovně se podle vyjádření společnosti vyskytuje přes sedmdesát druhů zkamenělých stromů a vrstvy s bohatou třetihorní florou. Historicky cenné zkameněliny proto uchovává, aby sloužily jako základ pro budoucí obecní expozici třetihorních nálezů. Jak přislíbila, po vytěžení pískovny má na místě vzniknout přírodní naučná stezka s názvem Údlice – Brána do třetihor.

Na území, kam by se měla pískovna rozšířit, žije řada zvláště chráněných živočichů. Průzkum pískovny prokázal výskyt strnada lučního, ještěrky obecné, křepelky polní, ropuchy zelené, čmeláka skalního a zemního, prskavce většího či zlatohlávka tmavého. V dokumentaci SEA, což je strategické posuzování vlivů na životní prostředí je proto souhlas s rozšířením dobývání podmíněný biologickým průzkumem lokality.

Obchodní podíl ve společnosti má obec Údlice coby společník s vkladem. Dosahuje míry 24 procent. Aktivity společnosti podporuje nejen z tohoto důvodu. „Díky pískovně jsou tu pracovní místa,“ zmínil starosta Miloš Pavlík.

Co v pískovně před miliony lety rostlo?

Dodnes se tam dají nalézt například zbytky palem, fikusů nebo třetihorních vrb. Typickým stromem tu byl javor. Výška stromů byla zhruba srovnatelná s těmi dnešními, a to i přesto, že je od sebe dělí bezmála dvacet milionů let.