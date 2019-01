Chomutov - Ještě dva dny budou k mání letošní originální dresy útočníka Pirátů Chomutov Vladimíra Růžičky. Peníze z aukce půjdou na pomoc nemocnému fanouškovi Pirátů.

Útočník Pirátů Chomutov Vladimír Růžička na snímku ukazuje jeden ze dvou dresů, které jsou k mání v internetové aukci na webu klubu do čtvrtka do 18:00 hodin. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Když se výkonný ředitel Pirátů Chomutov David Dinda dozvěděl, že jejich nemocný sklaní fanoušek Jan Moravec nemůže sehnat peníze na auto pro sebe a postiženého bratra, začal jednat. Navrhl útočníkovi Vladimíru Růžičkovi, aby dal své dresy se svým původním číslem 89 do internetové aukce na webu klubu. Takto získané peníze by pak dostal nemocný fanoušek na nákup auta.

JDU DO TOHO

Růžička junior se nedávno rozhodl změnit číslo dresu. Na památku své zesnulé matky nyní nosí na svém dresu číslo 62, jež symbolizuje ročník jejího narození. „Vláďa se obrátil na klub s žádostí, zda by si nemohl odkoupit dresy s číslem 89, ve kterých odehrál prvních pět utkání nové sezony," řekl Chomutovskému deníku mluvčí klubu Libor Kult. Pak už šlo všechno rychle, Růžička s aukcí souhlasil. Nevadí, že dresy mít nebudu, naopak, když je to na dobrou věc, tak to potěší," řekl Růžička. Dodal, že je určitě lepší když poslouží dobré věci, než aby je měl doma ve skříni. Aukci sleduje každý den. „Těší mě, že je ze strany fanoušků o aukci zájem. Zatím bych to nekomentoval, počkám si až na konec a uvidíme, za kolik se podaří dresy prodat," řekl Růžička.

Fanoušci Pirátů Chomutov tak mají jedinečnou možnost ukázat, že vedle fandění mají také dobré srdce. Kdo nakonec dresy získá se ukáže až ve čtvrtek večer, kdy úderem 18. hodiny aukce skončí.

PŘES 10 000 KORUN V úterý odpoledne byl majitelem obou dresů fanoušek, který dražil pod jménem Bastík. Za bílý dres nabídl 5 050 korun a za tmavý 5 150 korun. Dá se ale čekat, že se cena ještě zvedne. O oba dresy se v posledních dnech Bastík přetahoval s dalším fanouškem pod jménem Lukas, který zřejmě ještě s přihazováním neskončil. Výtěžek aukce plánuje předat vedení klubu fanouškovi na některém z domácích zápasů. „Zatím to ještě nemáme přesně naplánované. Nevím, zda se to podaří zorganizovat tak, aby u toho byl Vláďa Růžička. Pokud by to bylo během zápasu, tak by to bylo složité," prozradil Kult. V pátek doma hostí Piráti od 17:30 hodin Kometu Brno. Další utkání hrají doma až v neděli 23. října, kdy do SD Arény přijede k podkrušnohorskému derby Energie Karlovy Vary. Nemocný Jan Moravec potřebuje peníze na nákup prostorného auta s autojeřábem, do kterého se vejdou dva invalidní vozíky, aby mohl se svým stejně postiženým bratrem jezdit k lékaři. Oba dva trpí mukopolysacharidozou a bez auta se nikam nedostanou. O oba syny se stará jejich matka, která musela nechat práce (více ZDE).