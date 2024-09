Z rozhovorů s médii vyplynulo, že by se další audity neměly zaměřovat na gesce obviněného exprimátora Hrabáče, který byl donedávna stranickým kolegou z hnutí ANO. „Já nenastupoval po Marku Hrabáčovi, ale po panu Dindovi. To znamená, že jsem měl přístup jen k gescím, které měl on. Takto bych odpověděl,“ vysvětlil.

Milan Petrilák (64 let) je vystudovaný právník s dlouhodobými zkušenostmi ze stavebnictví. Od prosince loňského roku zastával funkci druhého náměstka primátora. Do čela města ho zastupitelé zvolili v pondělí 17. září poté, co byl z funkce primátora odvolán Marek Hrabáč. Bylo to v souvislosti s obviněním v kauze údajných machinací s tendry, ve které je stíháno 14 lidí a pět firem.

Milan Petrilák nahradil Davida Dindu (Nový sever) ve funkci náměstka primátora v prosinci loňského roku. Bylo to poté, co policie zahájila trestní stíhání Dindy, a on v reakci na to složil své politické funkce. Krajské státní zastupitelství však stíhání posléze zastavilo jako neodůvodněné. Mezi gesce, které po něm Petrilák převzal, patřil odbor rozvoje a investic, informačních technologií a z organizací pouze Zoopark Chomutov, ke kterému patří i Kamencové jezero.

Nový primátor dále na pondělním zasedání zastupitelstva avizoval, že se zaměří na smysluplnost některých projektů. „Započaté byly za nějaké situace. Musím se zamyslet, jaký měly smysl a jaký by mohly mít smysl za další tři roky, a pak se k tomu nějak postavit,“ zmínil. Patřit k nim může konverze bývalých městských lázní na knihovnu 21. století, spojenou se stěhováním knihovny z jezuitského areálu, nebo také záměr postavit v zooparku expozici pro největší kočkovitou šelmu na světě, tygra ussurijského.

„Lázně jsou největší projekt, který tu běží. Nějak to ale usnulo, vůbec neznám střeva té věci. Nevím ani, co na to občané,“ podotkl primátor Petrilák. Výběhu pro tygra je nakloněný. „Doufám, že se uskuteční. Uvidíme, jestli to bude finančně skousnutelné, protože se v prostoru objevily nějaké problémy, když se dělaly sondy. Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ doplnil.

