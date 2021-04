Zesnulý miliardář Petr Kellner podpořil také školu v Chomutově

Do projektu podpory škol, který iniciovala a financuje rodinná Nadace The Kellner Family Foundation, je od školního roku 2017 – 2018 zapojena 8. ZŠ Most, k níž bylo připojeno dalších osm škol z regionu. Mezi nimi i Základní škola Zahradní v Chomutově. V rámci chomutovského okresu je jediná.

Petr Kellner. | Foto: Profimedia

„Připojili jsme se loni díky mostecké škole, která je garantem pro Ústecko," uvedla ředitelka Libuše Slavíková. „Výborné je, že máme jako pedagogové šanci potkávat se a vyměňovat si zkušenosti v rámci celého kraje, i když samozřejmě tím, že je tu covid, máme zatím konference online. Výuka je aktuálně zaměřená na čtenářskou gramotnost," doplnila. Projekt je zaměřený na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. „Podporujeme lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení," uvádí nadace na svých webových stránkách. Spolupracuje se 113 školami po celé České republice.