„Po dlouhé době se nám podařilo dokončit polovinu objektu zámku, v což jsme celou dobu doufali. Je to hlavně díky norským fondům,“ prohlásila Lenka Kodešová ze spolku Via Levamente, který zámek vlastní. „Když jsme ho pořídili, byla to v podstatě zřícenina. Teď je z poloviny v dokonalém stavu. Budeme doufat, že se nám podaří získat další finance na pokračování projektu, protože ještě nemáme fasádu a potřebujeme peníze na dokončení druhé poloviny,“ doplnila.

Na záchraně zámku spolek pracuje dvanáct let. Díky příspěvkům drobných dárců, brigádám, ale hlavně štědré dotaci ze severské země se podařilo obnovit nejstarší gotickou část s původními klenbami a dlažbou a připravit prostory v přízemí i prvním patře pro expozice.

V srpnu spolek zpřístupnil výstavu věnovanou posledním majitelům zámku, rodině Hodkových, dále expozici o zakladateli Fridrichu Pětipeském a také strašidelné sklepení jako atrakci pro děti. Od té doby památku navštívilo takřka 400 lidí, což spolek vnímá jako úspěch vzhledem k poloze památky. Nově jsou dokončené také dvě ze čtyř výstavních místností věnované Sámově říši a nejslavnější první bitvě českých dějin u Wogastisburgu, která proběhla v roce 631 či 632. Na straně Slovanů byl franský kupec Sámo, který porazil armádu krále Dagoberta.

„Výstava bude interaktivní. Na digitálních prvcích bude dodavatel pracovat přes zimu tak, abychom mohli výstavu 1. dubna příštího roku otevřít,“ předeslal prezident spolku Pavel Forst. Výstava má přiblížit život Slovanů v souvislosti historického vývoje ve střední Evropě. Zámek pak bude od jara do podzimu trvale otevřený. O víkendech poslouží turistům, ve všední dny školám.

Zámek Pětipsy spolek koupil v roce 2012. Jednalo se o nadšence a laické obdivovatele historie z Prahy a okolí. Do záchrany se vrhli, ačkoli se jedná o neziskovou činnost, která je neživí. V čele spolku až do letoška stála Lenka Kodešová.

„Už mi ale táhne na osmdesát a poslední roky tady v Pětipsech byly opravdu náročné,“ zdůvodnila, proč se vzdala funkce. „Můj hlavní cíl byl zachránit tu budovu, v tom budu pokračovat. Aktivity a provoz zámku ale nechám mladšímu nástupci,“ doplnila. Spolek na obnovu získal dotaci 24 milionů korun, celkové náklady ale dosáhly 40 milionů. Jeho členové tak při snaze opatřit zbytek zažívali krušné chvíle. Přesto těžký úkol zvládli.

A jak na záchranu zámku v obci, která má jen málo přes 200 obyvatel, hledí místní lidé? Mnozí si v jeho ruinách hráli jako děti, v posledních letech pak sledují úsilí spolku. Někteří přispívají na jeho záchranu nebo alespoň navštívil některou z kulturních akcí.

„Naše vnučka se tam byla podívat před dvěma týdny a byla moc spokojená,“ prozradila například Marta Buřičová. „Je dobře, že se zámkem něco dělají, že dál nechátrá. Chodila jsem tam jako malá, takže to tam znám,“ zmínila.

Čas podívat se na zpola obnovenou památku zatím nenašla Marie Mertlíková, která pracuje v místní prodejně. Dojíždí totiž z Kadaně. „Když tam nějaká akce začíná, akorát končím v práci a musím se přesunout, abych obstarala dům a rodinu. Je to ale strašně hezké, že lidi zachraňují, co se dá. Musí být hrozné břemeno, shánět tolik peněz,“ ocenila. „Na druhou stranu takováto ´krása´ je v každé vesnici, a kdyby se mělo všechno zachraňovat… Já nevím, v čem to Pětipeským pomůže, jestli sem třeba bude jezdit víc návštěvníků,“ zamyslela se.

Chladnou nechává stav zámku rodačku, která si nepřála být jmenovaná. Investice do něj vidí jako zbytečné, měřeno každodenními potřebami lidí ve vsi. „Myslím, že by se peníze měly dávat do bytů, lidi nemají, kde bydlet. Jsou užitečnější věci,“ domnívá se. „Chybí nám třeba vodovod do Vidolic, kde je sice jen pár baráčků, ale žijí tam rodiny s dětmi a musí si tam tahat kanystry s vodou. Na takové věci by se měly dávat peníze,“ dodala.

Úsilí spolku Via Levamente ocenil starosta nedaleké Kadaně Jan Losenický. „Hodně památek v tomto kraji vzalo zasvé nejen kvůli zubu času, ale i demoličnímu období socialismu, který po odsunu Němců navázal obrovskou industrializací. Na úkor toho byly různé zámečky a tvrze odsouzeny k zániku,“ připomněl smutnou historii 20. století. „Proto jsem rád, že jsou teď Pětipsy příkladem toho, že se věci mění a památky oživují,“ vyzdvihl.

Proč je výstava věnovaná Sámově říši a slavné bitvě právě v Pětipsech? S nápadem přišel současný starosta Kadaně a vystudovaný historik Jan Losenický. To, že k bitvě došlo, je historický fakt. Pouze není jisté, kde k tomu došlo. Podle odborných hypotéz to mohly být desítky různých míst včetně Úhoště v Kadani či podbořanského Rubínu, přičemž Pětipsy leží mezi těmito vrchy. „Chceme se k tomu přihlásit a připomenout si Sámovu říši i bitvu, které byly historicky zaznamenané. Každý národ se nějak identifikuje, my můžeme jít až k Sámovi. Můžeme být hrdí na to, jak staré máme dějiny,“ připomněl Losenický. Takto zaměřená výstava dosud nikde v Česku nevznikla.

