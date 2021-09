Konečně můžou zařadit vyšší rychlost. Spolku Via Levamente, který se roky snaží o záchranu zámku Pětipsy, se podařilo získat dotaci 24 milionů korun z norských fondů. S jejich pomocí chce opravit půlku objektu a vytvořit interaktivní expozici Sámova říše včetně nejstarší doložené bitvy českých dějin. Ta se odehrála v 7. století. Ačkoli jde o důležitý dějinný okamžik, v České republice se mu dosud nevěnovala žádná výstava.

„Je pro nás velká radost a úleva, že se nám podařilo tyto peníze získat. Zatím jsme postupovali hlemýždím tempem, každý rok jsme něco opravili. Díky tomuto projektu ale zainvestujeme půlku zámku i s vybavením a vším, co se uvnitř bude dít,“ těší prezidentku spolku Lenku Kodešovou.

Celý projekt bude stát 42 milionů korun. Většinu financí spolknou opravy západního, severního a zčásti i jižního křídla se vstupem. V prvním patře bude výstava, v přízemí recepce, komunitní centrum a kancelář. V tomto prostoru jsou i dva nejkrásnější gotické sály, které už spolek nechal zčásti opravit. využívané budou jako reprezentativní prostory. V podzemí bude interaktivní dílna k expozici a také technické zázemí.

O obnovu panského sídla ze 14. století se spolek snaží devět let. Když ho koupil, zbývaly jen obvodové zdi. Byl to smutný výsledek hospodaření státního statku. Peníze spolek získával po troškách, nejvíce dosud přispěl Ústecký kraj, a to 3,5 milionu korun. Vyhlídku na získání podstatně větší částky nabízely právě norské fondy, k tomu ale bylo potřeba mít pro zámek také ojedinělou náplň. Tou se nakonec stala právě idea expozice Sámovy říše, se kterou přišel nejnovější člen Jan Losenický, místostarosta Kadaně a také vystudovaný historik.

„Už před lety jsem razil ideu, že by mohla vzniknout expozice k Sámově říši s první bitvou slovanských dějin. Nikde se totiž nepromítla, maximálně v literatuře,“ nastínil Losenický. Kde přesně se střet odehrál, dodnes není jisté. Hypotézy ukazují na údolí řeky Ohře na severozápadě Čech, ale také okolí Domažlic, Bratislavu, Znojmo i Německo. „Nejsem šílený patriot, abych tvrdil, že tato bitva proběhla nutně u Kadaně nebo Podbořan. Spousta historiků se ji snažila lokalizovat a dnes existuje minimálně třicet takových míst v rozpětí asi tisíc kilometrů, kde všude se mohla odehrát,“ poznamenal. „Vím ale, že například v Anglii existuje asi dvanáct hradů Kamelotů, které se hlásí k odkazu krále Artuše a kulatého stolu a turisticky se to prodává,“ popsal kadaňský místostarosta.

Nic nezamlčí

V expozici bude přiznáno, že je více lokalit, kde se střet mohl odehrát a oč historici své teorie opírají. Výstava se má skládat ze čtyř expozičních místností věnovaných Franské říši, Sámově říši, exponátu obchodního vozu například se solí, jantarem či látkami a slavné bitvě.

„Měla by být znázorněná jako Maroldovo panorama bitvy u Lipan, samozřejmě s informacemi. Chodby by mohly být věnované literárnímu projektu Eduarda Štorcha a Zdeňka Buriana – knize Hrdina Nik, která končí právě touto bitvou. Ilustrace z knihy bychom v nějaké licenci rádi vystavili,“ dodal Losenický.

Projekt představil spolek Via Levamente ve středu 15. září přímo na zámku Pětipsy. Přijel i velvyslanec Norského království Robert Kvile, zástupci ministerstva kultury, financí a ředitel Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Petr Hrubý.

Jediným kamenem úrazu je, že spolek bude muset v krátkém čase získat 18 milionů, které chybí do celkové částky 42 milionů korun. „Museli jsme se v krátké době rozhodnout, jestli do toho půjdeme. Sama v sobě jsem si to ale postavila tak, že se 24 milionů neodmítá, musíme to dát,“ uvedla Kodešová. Spolek chce oslovit firmy, dárci mohou přispívat na transparentní sbírkový účet 2200688777/ 2010.