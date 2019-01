Chomutovsko - Na 50 tisíc lidí podepsalo petici za posílení práv družstev a společenství určenou vládě. Družstevníci ji předali do rukou ministra spravedlnosti

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Nekvalitní legislativa a nízká vymahatelnost práva. To jsou hlavní důvody, proč se společenství vlastníků jednotek (SVJ) napříč republikou dostávají do kritické situace. Už jim ale došla trpělivost. Přes 49 tisíc lidí podepsalo petici, která po vládě žádá, aby posílila práva družstev a SVJ. Připojilo se i 903 bytových družstev a společenství, která spravují na 480 tisíc bytů. Nechybí ani podpisy z Chomutovska.

Přes milion bytůV Česku je více než 60 tisíc společenství vlastníků jednotek, pod které spadá půl druhého milionu bytů. Žije v nich 4,5 milionu lidí. Další zhruba milion bydlí ve 450 tisících bytech, o které se stará téměř 9 tisíc bytových družstev.

„Řada vlastníků bytů neplní své zákonné povinnosti a nehradí úhrady spojené s užíváním bytu. Vymahatelnost dluhů ze strany SVJ je problematická a přes využití legislativních nástrojů v mnoha případech nereálná,“ píše se v petici, kterou inicioval Svaz českých a moravských bytových družstev a jeho členů. „Sousedé dlužníka jsou pak přímo poškozováni tím, že musí za neplatiče hradit jejich závazky vůči SVJ,“ stojí v petici.

Stát se nechá okrádat

Přitom pokud dojde na exekuci, společenství je garantovaná jen desetina pohledávky. Petice zmiňuje i další problém, a to byznys s chudobou, kdy spekulanti skupují byty v chudších lokalitách a stěhují do nich sociálně nejslabší rodiny. „Ty potom platí přemrštěné nájmy spekulantům, na které jim však přispívá stát v podobě příspěvku na bydlení. Je s podivem, že kromě toho, že je státu jedno, co se děje s platícími vlastníky bytů, tak je mu také jedno, že vydává stamiliony korun, které končí z větší části v kapsách spekulantů,“ kritizují petičníci. Věří, že změna zákona by vyřešila nejen tyto problémy, ale také by zmírnila rostoucí sociální napětí.

Petici podpořili i Chomutované, například Petr Auf, který je předsedou představenstva Stavebního bytového družstva v Klášterci nad Ohří. „Stoprocentně se s ní ztotožňuji. Proč by měl člověk platit za souseda, který nasekal dluhy a neplatí je?“ položil řečnickou otázku.

Podle jeho zkušenosti jsou na tom družstva o něco lépe než SVJ. Jakmile by šel kvůli dluhům ke dnu jeden dům, ostatní by ho vytáhli, družstvo má na to administrativní aparát i potřebnou sílu.

Petice, kterou svaz šířil především přes své členské organizace, se nedostala do všech míst. Některá společenství se o její existenci dozvěděla až z médií. „Také bychom podepsali,“ zalitovala Vlasta Štochlová, která je předsedkyní jednoho z jirkovských SVJ, navíc se aktivně zasazuje za změnu podmínek. „Potěšilo mě, že taková petice vznikla, souhlasím, že je potřeba, aby měla SVJ lepší vymahatelnost práv a změnila se legislativa. Zákony ohledně společenství byly šité horkou jehlou, aby bylo možné privatizovat byty. Spekulanti jsou stále krok před námi,“ upozornila.

Na změnu zákona, která by utnula byznys s chudobou, apelují i starostové a místostarostové Kadaně, Jirkova a Klášterce nad Ohří a primátor Chomutova. Ve společném dopise premiérovi žádají, aby dávku na bydlení stát vyplácel jen do výše obecního nájmu.