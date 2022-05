„Vyjadřujeme stížnost na hlasité žabí kvákání, které se ozývá z uměle vybudovaného jezírka zahradního centra Zenová zahrada,“ stojí v petici iniciované Jiřím Šindelářem. „Žabí kvákání každoročně od dubna do srpna narušuje noční klid a spánek obyvatelům v přilehlé oblasti. Pro nesnesitelný hluk není ani možné na noc mít pootevřená okna, což je zejména v letních měsících značně úmorné,“ stěžují si obyvatelé.

Petenti žádají zástupce města o vyřešení problému. „Domníváme se, že žabí kvákání do městské obytné části nepatří,“ zmiňuje v závěru Šindelář.

Zahradní centrum stojí uprostřed sídlištní zástavby už několik let. Obsadilo původně nevzhledné místo mezi paneláky a vozovkou, aby ho proměnilo v zeleň, množství skleníků a okrasné jezírko, kde žijí zlaté rybky, a dokonce i rak.

Putují za láskou

Zjara, když začínají žabí námluvy, se tam ale na svou pouť za láskou vydávají žáby z okolí. Roztoužení obojživelníci se stahují hlavně z nedalekého přivaděče a pracovníci zahradnictví nemají, jak by jim v tom zabránili.

„Žáby neznají ploty a neumíme jim zakázat, aby kvákaly,“ sdělila s mírou nadsázky vedoucí centra Petra Kostelejová. „Pokud se nějaká z žab zatoulá mezi prodávané rostliny, odneseme ji. Ale abychom je lovili a odnášeli někam jinam, to nemá význam. Stejně se vrátí,“ upozornila.

Žabí koncertování je nečekané i pro návštěvníky zahradního centra, kteří si myslí, že vychází uměle z reproduktorů, aby se tím podtrhl přírodní dojem. „Vodíme je k jezírku, aby se přesvědčili, že tam žabáci sedí a kvákají,“ uvedla s úsměvem Kostelejová.

Řada návštěvníků to vnímá spíše jako oživení a příležitost pozorovat chráněného obojživelníka. „Mohla bych sem přivést děti?“ zajímala se při své návštěvě například Lída Bínová, která učí na druhém stupni Základní školy Krušnohorská. „Uvidí tady žáby zblízka a odnesou si zajímavý zážitek. Normálně je vodím k rybníku na Červeném Hrádku, sem to ale máme blíž,“ zamlouvá se jí.

Odporu obyvatel blízkých panelových domů nerozumí. „Vážně kvákání někomu vadí? Vždyť je to příroda! Jestli si někdo stěžuje, ať zavře dveře, okna a nasadí si sluchátka,“ doporučila.

Žabí kauzou už se zabývá město, které do zahradnictví poslalo úřednici ze stavebního odboru, aby provedla místní šetření. „Petici budeme řešit v rámci interního auditu a občanům, kteří nám napsali, odpovíme,“ ujistila starostka Jirkova Darina Kováčová. Pro jejich situaci má porozumění. „Chápu, že kvákání asi lidem vadí, protože je jezírko hned za bytovou zástavbou. Zjistíme, co by se s tím dalo dělat. Obávám se ale, že s tím nic velkého nevymyslíme,“ doplnila.