Pokud něco Klášterec nad Ohří dlouhodobě trápí, je to podkrušnohorský tah, který vede středem města. Kvůli husté dopravě na silnici I/13 se místní přesouvají mezi sídlišti a historickým centrem jen s obtížemi. Situaci má napravit dlouhodobě plánovaný obchvat. Proti němu se ale v posledních týdnech vymezuje část Klášterečanů. Podepisují petici.

„Tento obchvat zabere odpočinkovou zónu, kam mnoho obyvatel sídliště chodí se psem, na procházku s dětmi a podobně. Povede v podstatě ihned za městem mezi ulicí Dlouhá a Útočištěm,“ nelíbí se Adrianě Šindelářové. Ta jako autorka petice vybízí k podpisu další obyvatele, kteří si myslí, že stavba městu spíše uškodí, než aby pomohla. Od května její elektronická verze nasbírala 220 podpisů.

Jako nežádoucí vidí obchvat i Jana Lelková. „Odlehčení se bude týkat malé části města a obyvatel, obchvat se dotkne daleko většího území a počtu lidí,“ myslí si. „Bude to obrovské zatížení přírody, kam chodí nejen místní,“ namítá Klášterečanka.

Na druhou stranu se ozývají i lidé, kteří stavbu podporují. „Takže se necháte dál přidušovat výfukovými plyny, místo abyste se nechali svést na okruh a ve městě se dýchalo lépe? Občas jsou stavby tohoto typu účelnější, než se zdá,“ uvedl David Foukal.

Starosta Klášterce Štefan Drozd vidí především přínosy budoucího obchvatu. „Pomůže bezpečnosti, a aby nám nestály kamiony napříč městem. Silnice je ucpaná. Z vedlejších silnic na ni najedete jedině přes kruhový objezd a světelnou křižovatku. Také tam jsou často nehody,“ uvedl starosta.

Obchvat by podle něj měl zabránit také tomu, aby šel Klášterec ve stopách Bíliny. I ta je přerušená hlavním tahem a průjezd ve špičce znamená dlouhé stání v koloně. „Bílinou se dnes nedá projet a my bychom na tom za deset let mohli být podobně, protože doprava bude houstnout,“ předpokládá Drozd. Námitky místních, kterým vadí, že přijdou o kus zeleně, vnímá. „Jenže my jsme město, které je zelené ze všech stran. Teď je město rozdělené na sídliště a historickou část, obchvat by pomohl jejich spojení,“ dodal.

O obchvatu Klášterce se mluví už několik dekád a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má více než deset let zpracovanou studii tří základních variant, kudy by měl obchvat vést. V souladu s územním plánem města jsou dvě. Obě počítají s odpojením od „třináctky“ západně od města a pokračováním severně od centra a jižně od Útočiště a Ciboušova. Měří kolem pěti kilometrů.

Do samotné výstavby je ale stále daleko. „Záměr je ve fázi studie a ekonomického hodnocení. Po zpracování těchto podkladů bude záměr předložen ministerstvu dopravy k rozhodnutí o dalším postupu. Do doby rozhodnutí ministerstvem není termín zahájení stavby znám, jelikož záměr není schválen,“ upozornila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Odhad stavebních nákladů bude stanovený až na základě ekonomického hodnocení. Původní 11 let starý odhad počítal s 800 miliony bez daně z přidané hodnoty.