Další náraz očekávají kulturní organizace. Podle ředitele klášterecké kultury Petra Hybnera se například kina ocitnou kvůli novému nařízení v problémech. „Je to likvidační. Nejprve nebyly filmy od distributorů, teď si myslím, že kvůli rouškám návštěvnost poklesne,“ řekl ředitel. Krátké období od konce května do poloviny června, kdy byla kina otevřena, ale mohlo se do nich s rouškou, podle ředitele nebylo nijak návštěvnicky výrazné. „Velmi pomalý rozjezd měla i návštěvnost zámku, kde první týdny také byla nutná rouška. I tady očekáváme pokles návštěvnosti,“ doplnil ředitel.

Výslednou návštěvnost zatím pouze odhaduje chomutovská Kultura a sport. Ta v březnu zrušila všechna plánovaná divadelní představení pro první pololetí, termíny přeložila na podzim. „Zatím se neozval nikdo, že by chtěl divadlo zrušit. Na druhou stranu hned v říjnu je naplánované vystoupení kapely, a to je jiný druh zábavy, kde si lidé roušku nepředstavují,“ sdělila vedoucí marketingu organizace Pavlína Skopová. Opačná situace je u masových akcí. Na podzim měla v Chomutově vystoupit kapela Kabát s koncertem pro pět tisíc lidí. Odkládá se na podzim příštího roku. Tento týden se také rozhodlo, že do Chomutova nepřijede dětský bavič Michal Nesvadba. Akce měla proběhnout na zimním stadionu, plánovaná byla pro dva tisíce lidí. Vzhledem k opatřením ji ale promotér přesunul na další rok.

Doslova lavina kritiky se směrem k ministerstvu zdravotnictví valí ze sociálních sítí. „Je to omezování osobní svobody. Už to beru jen jako nástroj vlády udělat si z nás stádo ovcí,“ myslí si Jaroslav Hons. Jiní lidé vybízejí k podpisu petice proti plošnému nošení roušek. Ta má k dnešními dni více než dvacet tisíc podpisů. Z Chomutova pod ní od úterý přibylo 130 podpisů. Zaznívají i hlasy k bojkotu nařízení. „Vláda je trapná. Neposlušnost je na místě,“ reagoval Jiří Lukacij. Objevují se i názory, že by se mělo veřejně protestovat. „Lidi, pojďme konečně do ulic,“ vyzval Robert Němeček.

Na opačné straně stojí lidé, kteří vidí v odporu proti rouškám nedostatek solidarity. Především vůči starší generaci. „Vy všichni, co si stěžujete, uvědomte si, že ohrožujete seniory na životě. Jste bezohlední,“ plísnila diskutéry Jitka Krovová. Právě seniory a jejich ochranu uvádějí politici a epidemiologové jako nejčastější důvod k plošným opatřením. Řada seniorů s tím ale nesouhlasí. „Díváme se na to racionálně. Virus tu pravděpodobně zůstane, musíme se s tím naučit žít. Roušky mají třeba v MHD a nemocnicích své místo, ale v restauracích a kultuře je to nesmysl, kterým společnost utrpí,“ řekla Soňa Prachfeldová, která roky zastávala post předsedkyně Krajské rady spolku Senioři ČR pro Ústecký kraj.

„V lidech se vzbuzuje zbytečná panika. Senioři navíc nejsou nesvéprávní nepřemýšlející jedinci. Víme, jak se máme chovat, jaká jsou rizika. Není nutné si nás brát jako rukojmí,“ dodala Prachfeldová.