Méně dělobuchů, celkově poklidnější situace a díky tomu méně útěků čtyřnohých miláčků. Nejen hasiči, policisté a záchranáři hlásí pokojnější oslavy příchodu roku 2021, také zvířecí útulky měly méně práce. I když ohňostroje a petardy škody opět páchaly, bylo jich mnohem méně než v minulosti.

„Měli jsme jen jednoho psa, který někomu utekl. Hned se vrátil. Letošní silvestr byl rozhodně klidnější,“ zaznamenala Jaroslava Ježková z ústeckého Centra pro zvířata v nouzi. „Určitě klidnější. Neměli jsme žádného pejska,“ potvrdil také David Kubalík z útulku v Jimlíně na Lounsku.

Podobná slova o méně bouřlivém průběhu oslav znějí ze všech okresů Ústeckého kraje. „Měli jsme tři případy, pejsci utekli, ale hned se vrátili majitelům. Bylo to lepší než jindy,“ uvedla Eveline Jahelková z děčínského zařízení. V Klášterci o silvestrovské noci neměli žádný příjem, tři psi se zatoulali později, i tam se majitelé velmi rychle našli. V Mostě se do útulku podívali dva psi, také už jsou doma.

Lidé z útulků se ale také shodují v tom, že i když bylo letos klidněji, petardy a dělobuchy škody na čtyřnohých mazlíčcích páchají velké. “Střílí“ se nejen na silvestra, ale také dny předtím a potom. A ne vždy dokážou majitelé své psy uhlídat. Na sociálních sítích běží hned několik pátracích akcí po ztracených pejscích z regionu, kteří majitelům z úleku z ran při ohňostrojích utekli. Po republice je to velké množství případů.

„A i když neutečou, nemohou, tak hodně trpí,“ zmínil Kubalík. „Určitě by se to mělo zakázat. I když neutečou, je to pro ně obrovský stres,“ přidala se Eva Vohánková z Útulku Ciboušov v Klášterci nad Ohří. Psi podle ní vnímají rány daleko intenzivněji než lidé, nevědí, odkud pocházejí a je to pro ně velká psychická zátěž.

O zvířata byl velký zájem

Útulky v loňském „koronavirovém“ roce zaznamenaly obrovský zájem o čtyřnohé mazlíčky. Může za to omezený společenský život, samota, touha mít někoho na blízku či vyplnění času. Zatímco v minulých letech často praskaly útulky „ve švech“, nyní jsou některé z nich poloprázdné. „Lidé chodí hodně pro pejsky. Máme mnohem méně psů, než bylo obvyklé. To nepamatujeme,“ potvrdila Jaroslava Ježková z ústeckého útulku.

V Jimlíně přivezli na Štědrý den malého křížence. Dostal jméno Adámek, v útulku se ale příliš neohřál. „Ozvalo se osmdesát zájemců. Lidé psy hodně chtějí. Ale jen štěňata nebo mladé a menší psy,“ přiblížil David Kubalík.

Zvýšená poptávka byla celý minulý rok a zatím neopadá. Lidé si ale vybírají. „Zájem je velký. Hlavně ale o mladé pejsky a menší plemena. Staří, větší a problémoví zůstávají, to jsou naše stálice,“ potvrdil Antonín Šlégr z mosteckého útulku.

Oproti minulosti už útulky tolik neřeší nevhodné vánoční dárky. „Už se to poslední léta moc nestává, není to jako dřív. Jen občas se něco objeví,“ uvedla vedoucí kláštereckého zařízení. Nyní je na odkládání psů nejhorší léto. Pravděpodobně prý proto, že lidé chtějí na dovolenou, užívat si na různých místech a pes je může v jejich očích omezovat.

A jak se podepsal “covidový“ rok 2020 na štědrosti dárců? Útulky si nestěžují, situace se ale různí. „Lidé jsou štědří stále, děkujeme. Myslí na nás pořád. Loni bylo darů o trochu méně,“ vypočítala Jaroslava Ježková z Ústí. V Mostě pokles darů nepocítili. A naopak v Klášterci byli lidé ještě štědřejší. „Přispělo více lidí. Dostali jsme více darů než předchozí roky,“ dodala Eva Vohánková.