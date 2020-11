Poslední říjnovou neděli se rizikové skóre v Ústeckém kraji vyhouplo na závratných 95 bodů ze sta. Ve fialovém, nejhorším pásu v té době byla celá země. Do 4., červeného pásu, jsme se dostali až po 9. listopadu. A jsme v něm stále. Už příští týden se ale možná „svezeme“ s méně rizikovými oblastmi, potažmo s celorepublikovým průměrem. A spadneme do oranžového, 3. stupně.

S tím se pojí částečné „povolení šroubů“. Každý pás má přesně stanoveno, co se v něm může. Veškeré změny budou zprvu plošné. „Ve chvíli, kdy se něco děje špatně, musíme všichni v celé zemi zatáhnout za záchrannou brzdu. Nelze to udělat po regionech nebo krajích,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Až teprve nižší stupně pohotovosti umožňují zavádět různá opatření v jednotlivých oblastech. Zatím jsou tak statistiky, které přinesl PES, a dopočítané i pár týdnů nazpět, aspoň zajímavým čtením. Vypovídají o tom, že nejdřív se v uplynulých dvou měsících začalo covidu nejmohutněji „dařit“ na Litoměřicku. Naproti tomu na Lounsku, Teplicku či Děčínsku to lidé viru v jeho putování tak neulehčovali. Do rizikovějšího skóre se tyto okresy dostaly později a podařilo se jim z něj také zase dříve vylézt.

Přepnutí do volnějšího režimu, o kterém má brzy rozhodnout vláda, přinese třeba konec zákazu vycházení v noci a možnost se potkat ve více lidech. Otevřít by omezeně mohly také hospody, maloobchody či stadiony. Uvolnění s sebou asi přinese znovu nárůst čísel nově pozitivních, byť s určitou prodlevou. Další krize ale může přijít po Novém roce. S obavami o tom hovoří šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková.

Šéfka hygieny Šimůnková: Máme strach z oslav silvestra

Zdroj: Deník/Karel Pech

Vládní opatření proti šíření epidemie koronaviru zabrala, čísla klesají i v regionu. „Doufáme, že do Vánoc by mohl být počet nově pozitivních rozumný. Obáváme se ale situace po svátcích a hlavně po silvestru,“ říká šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková.

Co říkáte na novou metodiku PES?

Měla jsem pocit, že veřejnost má dostatečný přehled. Čísla buď klesají, nebo stoupají. A podle toho lze selským rozumem odhadnout, jestli se bude uvolňovat, nebo přitvrzovat. Politici asi potřebovali něco konkrétnějšího. Možná že semafor byl moc stručný, nebo se v něm dalo víc improvizovat.

Celorepublikový průměr podle PES je už 3, náš kraj má pořád „dostatečnou“. Proč?

Sice nám klesají počty pozitivních, ale ti bohužel zůstávají v nejrizikovější skupině nejstarších. Hodně bodů máme za hospitalizaci vážných případů, v Ústeckém kraji jsou více obsazena intenzivní lůžka. Ještě minulý týden v tom představovalo největší problém Děčínsko, teď Lounsko.

Jaká je situace v sociálních zařízeních?

Tam nám počty naštěstí začaly klesat, i když je to okres od okresu. Před měsícem na tom bylo nejhůř Litoměřicko, teď už tady mají ojedinělé výskyty. Problémy přetrvávají na Děčínsku a zvýšilo se Lounsko.

Jsou nějaká další riziková prostředí?

Máme omezený provoz některých školek, bývají i kompletně zavřené. Nic poslední dobou u nás nebylo v profesionálních sportovních klubech. Situace se zlepšila i v integrovaném záchranném systému. Nákaza se tam častěji než v práci šířila v rodinách, jako u zdravotníků.

Obáváte se rozvolnění, které možná přijde příští týden, až republika „zoranžoví“?

Zvýšení musí přijít, i když přijde s nějakým zpožděním, inkubační doba je 5-10 dnů. Doufáme, že do Vánoc by mohl být počet nově pozitivních rozumný. Obáváme se ale situace po svátcích a hlavně po silvestru. Jsem přesvědčena, že lidé pojedou na chalupy a ve větších partách budou oslavovat.

Čísla z PES ukazují, že před měsícem jsme na tom byli nejhůř. Cítíte to také tak?

Je to asi týden a půl, co máme na hygieně trochu volněji. Doháníme administrativu, a dokud to ještě jde, musíme si vybrat dovolené a nabrat síly.

S trasováním vám začali pomáhat úředníci kraje i Litoměřic nebo „finančáku“. Pomohlo vám to?

Hrozně moc. Vyškoleni byli i policisté. Ale zrovna došlo k poklesu a jejich pomoc nebyla zatím nutná.