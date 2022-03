Nemohl se dívat na zkázu domu, který sloužil už začátkem 19. století jako hostinec. Když se ukázalo, že obec nemá peníze na jeho obnovu, naopak hrozila demolice, rozhodl se Jan Perout, že vezme věci do svých rukou. Dům přestavuje na kulturní centrum se sálem, infocentrem a restaurací. Jeho vnější podoba se má co nejvíc přiblížit té historické.

Zdroj: Deník„Jsem perštejnský rodák a můj názor je, že každý, kdo má tu možnost, by měl své rodné vesnici něco vrátit,“ vysvětlil své zaujetí. „Navíc mám rád staré domy. Tento dlouho chátral, když jsme byly děti, sloužil ale jako kino. Řekl jsem si, Perštejn ještě nikdy neměl kulturní dům, udělám ho,“ dodal Perout, který je stavař a obecní zastupitel.

Původně si představoval, že by do projektu zapojil další investory, nakonec na něj ale zůstal sám. Náklady na kompletní obnovu jsou totiž vysoké.

Perštejn chce spravit silnice a zvelebit kostel. Fasáda má vyjít na dva miliony

Práce začaly tím, že stavebníci budovu očistili o všechny narušené části. Zbyly jen obvodové stěny a stropy. O výměnu si říkaly napůl shnilé krovy a novou bylo potřeba dát střešní krytinu. Větší část oken byla v minulosti zazděná, nový majitel je ale nechal opět vybourat v místech, kde byly původně, včetně kulatého okna ve štítu. Hotová už je fasáda, která je vyvedená v bílo žluté barvě, jakou měla historicky. Připravené jsou také vnitřní dispozice, stejně jako venkovní chodníky a zpevněné plochy. Stavebníci právě dělají na vnitřních rozvodech topení, elektřiny, vody a odpadů.

Majitel odhaduje, že by na otevření mohlo dojít v příštích dvou letech. Ziskovost neočekává. „Budu rád, když se mi budou vracet finance za platbu energií a personál a já budu alespoň v tomto ohledu na nule,“ poznamenal Perout. Přes praktické problémy se těší hlavně na výsledek. „Je to pro mě srdcová záležitost. Když stojím uvnitř, už si představuji, jaké to bude při koncertě nebo představení, až se sál naplní perštejnskými lidmi,“ těší se.

Obec záměr podporuje. „Vlastnictví objektu pro ni znamenalo nemalé náklady, které převzal nový vlastník,“ ocenil starosta Jiří Rejmann.