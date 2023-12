Nová ordinace v Klášterci funguje už dva týdny, slavnostně otevřena však byla v pondělí 4. prosince. „Vše probíhalo hladce,“ zhodnotila první dny po otevření dětská lékařka Tereza Šváchová. „Vypadá to, že je letos zima mírnější stran respiračních infekcí, takže tu nebyl nával dětí. Zrovna dnes ale přišlo asi třicet pacientů, takže jsme měli co dělat,“ poznamenala s úsměvem.

„Celostátně je nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost. Dětské oddělení Nemocnice Kadaň má ale tu velkou výhodu a štěstí, že má více lékařů, takže můžeme otvírat nové ordinace,“ uvedl ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner. „Ty mohou vznikat nejen v okolí města Kadaně, městskou ambulanci máme ve Vejprtech a nově v Klášterci nad Ohří,“ doplnil.

Nemocnice v Klášterci provozuje v rámci dvou zdravotnických středisek také rentgen, interní a gynekologickou ambulanci. „Od nového roku otevřeme také odběrovou místnost v prostorách zdejší polikliniky,“ podotkl Hossner. Podle jeho slov má nemocnice v rámci zdravotního střediska, které patří městu, ještě dva volné prostory k využití, které chce v příštím roce naplnit dalšími odbornostmi.

Nová pediatrie byla v Klášterci otevřena poté, co město čelilo kritickému výpadku dětských lékařů. Původně se rodiny mohly spoléhat na tři dětské lékařky, v posledních čtyřech letech už tam zbývaly jen dvě. Zhruba před rokem ale jednu z nich vyřadila dlouhodobá nemoc, a tak příjem pacientů nějakou dobu zůstával na jediné pediatričce. Jakmile měla radnice zprávu, že se jedná o trvalý stav a lékařka už se do ordinace nevrátí, začala jednat s nemocnicí v sousední Kadani o stálém řešení. Ta dočasně zajistila příjem kláštereckých dětí v Kadani. Především se však radnice s nemocnicí domluvily na dlouhodobé spolupráci v rámci zdravotního střediska v Klášterci nad Ohří. Nemocnice zajistila lékařku a zainvestovala do vybavení pediatrické ordinace. Nový je nábytek, zdravotnické vybavení, klimatizace i rozvody elektřiny. Náklady dosáhly téměř půl milionu korun.

„My jako město jednáme o možné kompenzaci těchto nákladů,“ podotkl starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). „Pro nově zřizované ordinace a nově příchozí lékaře máme vyhlášený dotační titul, který by podle mého názoru bylo možné využít pro tyto účely. O tom však musí rozhodnout zastupitelstvo,“ dodal. Jednat by o tom mělo v únoru.

Kromě dořešení palčivého problému s pediatrií věnuje město pozornost celému zdravotnímu středisku. Aby jako celek sloužilo výhradně svému účelu, vypovědělo smlouvy nezdravotnickým zařízením a nabídlo jim jiné prostory pro podnikání. Investice plynuly do příjezdové ulice Sadová včetně parkovacích míst a zajištění bezbariérovosti pro polikliniku. To si vyžádalo kolem 20 milionů korun.

„Pokračovat budou samozřejmě investice do fasád, oken, vnitřních úprav a dalšího vybavení,“ ubezpečil starosta. „Odhadem by se mohlo jednat o dalších 10 milionů, náklady ale mohou s ohledem na současné ceny vzrůst,“ doplnil.

Klášterec nad Ohří má dvě zdravotní střediska, druhé je v Královéhradecké ulici.

