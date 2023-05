Stav, kdy nemocné děti ve čtrnáctitisícovém Klášterci nad Ohří přijímá jediná pediatrička, stále trvá. Město však slibuje změnu. Přijít by měla během několika týdnů díky vstřícnosti kadaňské nemocnice. Aby nemuseli pacienti dojíždět do Kadaně, znovu se zprovozní ordinace druhé, dlouhodobě nemocné lékařky.

„K dnešnímu dni převzala Nemocnice Kadaň veškerou dokumentaci pacientů MUDr. Věry Fleglové a nyní budou probíhat nutné administrativní úkony spojené se znovuotevřením ordinace včetně úprav stávajících prostor,“ přiblížila mluvčí radnice Adéla Václavíková. „Předpokládáme, že se pediatrická ordinace otevře v řádu několika týdnů, a to ve stejných prostorách. Zůstává i zdravotní sestra a telefonní číslo,“ ubezpečila.

Momentálně by se pacienti chybějící lékařky měli obracet na pediatrickou ambulanci v kadaňské nemocnici, kde je lékaři ošetří bez nutnosti registrace.

Klášterec čelí v posledních pěti letech nedostatku pediatrů, z něhož se stal akutní problém. Původně mohl spoléhat na tři dětské lékařky. Jedna z nich ovšem ukončila praxi v lednu 2019 a náhradu se za ni nepodařilo najít. Zbylé dvě lékařky pokračovaly. V posledních měsících ale zdravotní potíže vyřadily lékařku Věru Fleglovou a nemocné děti tak ve městě obstarávala jen pediatrička Ivana Kadlecová. Přijímala i pacienty kolegyně, její ordinací tak denně procházelo kolem šedesáti dětí, což bylo z dlouhodobého hlediska neúnosné.

Nově má radnice zprávy, že se lékařka Fleglová nevrátí, protože zřejmě odejde do důchodu. Ve spolupráci s nemocnicí sousedního města proto pracuje na trvalejším řešení.

Zdravotní středisko jak má být

„Spolu s nemocnicí usilujeme o co nejrychlejší opětovné zajištění kvalitní pediatrické péče,“ potvrdil starosta města Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). Současně město se špitálem vyjednalo, že by na zdravotním středisku v Sadové ulici, kde jsou obě pediatrické ordinace a další prostory, byly otevřené další ambulance. V komplexu, kde jsou pronajímané prostory pro nejrůznější účely, by tak opětovně byly poskytované hlavně zdravotní služby.

„Už jsme dali výpovědi nelékařským subjektům, abychom tyto prostory uvolnili pro možné ordinace. Následně svoláme mimořádnou radu a pronajmeme je nemocnici,“ doplnil starosta.

Další ordinace by měly být plně funkční nejpozději v příštím roce. „Vedle pediatrické ambulance bychom zde rádi provozovali jiné odbornosti. Záleží nyní na jednání se zdravotními pojišťovnami. Vše by mělo být jasné před koncem roku,” uvedl ředitel nemocnice Petr Hossner. „Provoz všech ambulancí bude standardní jako v jiných ordinacích podle potřeb pacientů. Zajištěn bude zaměstnanci nemocnice, jak lékaři, tak středním zdravotnickým personálem. Všechny ordinace budou mít zázemí v lůžkových odděleních nemocnice v Kadani,” plánuje ředitel.

Nemocnice už v Klášterci provozuje několik ambulancí. Například gynekologickou, interní a zajišťuje i provoz vlastního rentgenu.