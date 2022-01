„Na Aljašku jsme se dostaly už na naší cestě kolem světa, tehdy ale začínala zima a my neměly šanci projít si ji pěšky, což je způsob cestování, který je nám nejbližší. Plán tedy byl vycestovat v létě,“ nastínila Mája. „To je také čas, kdy už medvědi nebudou tolik vyhládlí po zimě,“ doplnila s úsměvem.

Cesta ale začne v předjaří zhruba tříměsíčním road tripem po Kanadě. „Chceme vidět Britskou Kolumbii, Albertu, pohoří Kordillery, Skalisté hory a úchvatné národní parky, které bychom rády co nejvíce prochodily a seznámily se s oblastí,“ zmínila cestovatelka. Už tam plánují, že si natrénují pohyb v přírodě, kde se běžně pohybují grizzlyové.

„Doufám, že některého na bezpečnou vzdálenost uvidíme, to bych byla nejšťastnější,“ zmínila Alena. „Určitě bych ho ale nechtěla mít na pět metrů blízko. Také bych ráda viděla vlky a losy. Láká mě ta divočina, surovost přírody a pocit být volný jako pták,“ doplnila.

Na dvou až třídenní treky budou z bezpečí auta vyrážet už při cestě Kanadou. „Chceme si zvykat na to, jak se pohybovat v místech, kde medvědi jsou doma a my na návštěvě. Nebereme to na lehkou váhu. Máme nějaké teoretické znalosti, všechny končí radou ´použijte bear spray a mělo by to zafungovat´,“ zmínila Mája. „My ale řešíme, co když to nezafunguje, a jak vůbec předejít tomu, abychom medvěda překvapily. Chráníme tím nejen sebe, ale i jeho, protože když zaútočí na člověka nebo sní lidské jídlo, stává se nebezpečný a musí se řešit,“ vysvětlila.

Zdroj: Se souhlasem Máji Šnajdrové a Aleny Mahlejové.

Obě cestovatelky se snaží cestovat co nejlevněji. Chodí pěšky, stopují a vybírají si lety nízkonákladových společností. Vše si nosí na zádech. Přespávají pod stanem, v hostelech nebo i v domácnostech. Občas si vyslouží jídlo díky zpěvu a hře na ukulele, které je provází ve všech zeměpisných šířkách.

Na cesty si donedávna vydělávaly jako učitelky soukromé školy v Praze. Aktuálně se Alena odvážila jít cestou webmastera, kdy spravuje, kóduje stránky a vytváří weby. Mája se zase vydala cestou ilustrátorky grafičky na volné noze. Jedna zakázka ji zanedlouho čeká v americkém Oregonu, kde ještě před začátkem cesty vytvoří murál - velkoplošnou nástěnnou malbu na domě zákazníka.

Později se přemístí do Kanady, kde se k ní připojí také Alena. Tam jim kamarád, kterého poznaly na Pacifické hřebenovce, půjčí Land Rovera, takže poprvé své nízkonákladové cesty obohatí o výlety autem.

Půlroční putování po Kanadě a Aljašce mají obě spočítané na nejvýše dvě stě tisíc korun na jednu. S financováním jim pomáhají i besedy, přednášky a prodej knih, které po absolvovaných cestách napsala Mája. Alena zase tvoří filmy z cest.

Chomutovanky se účastní cestovatelských festivalů, například na Karlovarském Caminos získaly diváckou cenu za třetí nejlepší přednášku.

Chomutovský deník bude téměř půlroční cestu po Kanadě a Aljašce sledovat. Ukáže fotky a předá čerstvé zážitky z divočiny. Rozhovor s cestovatelkou Májou Šnajdrovou vám přineseme v úterý 11. ledna.