Chomutov – Hodit deset nebo dvacet korun do parkovacího automatu, vyzvednout si parkovací lístek a dát ho viditelně za sklo auta. To dnes musejí i řidiči, kteří zaparkují v ulici Na Příkopech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Ulice je totiž nově zpoplatněná. Mnozí ale o placení zatím neví nebo si ještě platit nezvykli. Deník prošel poctivě ulici ve 12 hodin. Ulice nebyla kupodivu úplně zaplněná, jak často bývá, místo tam bylo ještě pro dalších sedm aut. Zaskočilo nás ale, že z jednatřiceti vozů měly lístek za sklem pouze dvě auta.



Neinformovaní řidiči se zatím nemusejí bát, policie ještě pokuty nedává. „Když se jedná o něco nového, policie hned sankce neuděluje,“ vysvětluje mluvčí chomutovské policie Vladimír Valenta. „Těm řidičům, kteří parkovací lístek za sklem mít nebudou, dá městská policie za stěrač lísteček s tím, že je to přestupek. Tolerovat to budeme do konce měsíce,“ doplňuje Vladimír Valenta.



Dále podle něj řidiči, kteří by upozornění na přestupek dostali víckrát v týdnu, budou už pokutováni.



Pro parkovací lístky se někteří řidiči projdou. V celé ulici je totiž pouze jeden parkovací automat a to v místě přechodu před základní školou.

Řidič, který zaparkuje například naproti restauraci Hradčany má automat docela z ruky a bližší na Husově náměstí použít nemůže. „Pro celou ulici platí jen jeden automat,“ doplňuje Vladimír Valenta.