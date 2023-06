„Postupně parkány kultivujeme, čtyři šestiny jsou v podstatě dokončené. Jedná se o pás od kulturního domu Střelnice po Löschnerovo náměstí,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). „Pojali jsme to tak, aby šlo o příjemnou pěší procházku, takže jsou tam mlatové cestičky a kolem nich jetelové a kostřavové trávníky. Z původního schodišťátka za katovým pláckem je majestátní schodiště a máme také veřejné bylinkoviště, které je takovým relaxačním místem,“ vyjmenoval, co nového návštěvníci pod hradbami najdou.

S oživováním středověkého hradebního systému Kadaňští začali zhruba před čtyřmi lety, a to ve spolupráci s architekty. Inspirovali se podobou hradeb v 19. století, kdy byly plné zeleně a setkávalo se na nich měšťanstvo. Jako první byl obnovený úsek mezi barbakánem a hradem, odkud jsou také nejkrásnější výhledy na řeku a okolí. Vyrostla tam besídka s růžemi, záhony dalších květin, lavičky a zenová nádrž s vodou.

Nově obnovený úsek, který se táhne od barbakánu přes katův plácek k historické baště, je také úpravný. Tou největší změnou, která umocní dojem odpočinkového místa, ale bude množství květin. Některé rozkvetou zhruba na konci června, záhony a trávníky ale budou postupně sílit v dalších dvou letech.

„Po celou dobu bude pokračovat pěstebná péče dodavatele,“ podotkl vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka. „Chvíli potrvá, než všechna zeleň vyrazí. Zatím se může zdát, že je to jen 'lebeda'. Ukázku, jak budou nakonec záhony a trávníky vypadat, ale lidé mají před hradem, kde je vstup do domova pro seniory a v kaštance,“ doplnil pro představu.

Aby byl hradební okruh celistvý, schází už jen dokončení posledního úseku mezi kulturním domem Střelnice a Mikulovickou bránou. „Je to poslední segment, který bude nejsložitější. Stále ho ještě projektujeme a hledáme cesty, jak ho co nejlépe zpřístupnit,” poznamenal starosta Losenický. Odborníci by totiž měli najít způsob, jak projít skrze historické domy, protože je území zastavěné. „Bude to hodně drahé, navíc před sebou máme jiné velké investice, které mají prioritu, takže se tomuto úseku nejspíš budeme věnovat až na konci volebního období,“ předeslal.

Podle původních předpokladů měly veškeré práce skončit už letos. Už při práci na první etapě ale stavbaři narazili na překážky, které obnovu protáhly.