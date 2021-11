Ve Vysoké Peci začal stavební boom. Naplňuje se projekt Slunečné sady, který se zrodil před patnácti lety, po několika změnách majitelů pozemků se ale zpozdil a stavět se začalo až letos. V mírném svahu už se rýsují první hrubé stavby, většina domů bude podle odhadu developera stát příští rok.

Zdroj: Deník„Co se týče první etapy, všechny pozemky, kterých je k padesáti, jsou prodané a žádost o stavební povolení podalo téměř čtyřicet žadatelů,“ uvedl oblastní ředitel zprostředkovatelské společnosti Broker Consulting Jan Hlinovský. Druhá etapa se rozjede, až budou postavené všechny domy v první z nich. Obsahuje 22 parcel, kdy volných je posledních jedenáct.

Vedení obce dbá na to, aby čtvrť vypadala harmonicky a zapadala typem staveb i rozlohou parcel, která byla stanovená na nejméně 950 metrů čtverečních. To se ale snažili někteří kupci obejít.

„Už jsme se setkali s tím, že jeden investor skoupil šest pozemků, a chtěl z nich udělat poloviční parcely pro malometrážní domky,“ potvrdil starosta Vysoké Pece Milan Čapek. „Tomu se samozřejmě snažíme na základě územního plánu a zastavovací studie zabránit, jinak by to vypadalo katastrofálně. Držíme se studie, kterou nám představil původní investor,“ dodal.

Pozemky koupila před více než dvěma lety pražská developerská společnost JH-RF. Následně přišlo covidové období a s ním spojený hlad po nemovitostech všeho druhu, což vytlačilo ceny vzhůru. Developer však přičítá zájem o Slunečné sady jinému faktoru.

„Historie projektu byla spletitá, lidé byli několikrát zklamaní a čekali, jak to vše dopadne. Když viděli, že se tam prvně koplo, zjistili, že konečně zafungoval,“ uvedl jednatel developerské společnosti Milan Lacko. „Hlavně jsou ale tyto pozemky opravdu hezké,“ zdůraznil.

Součástí čtvrti na sluncem zalité stráni bude jezírko s posezením. V původních plánech se počítalo i s dětským hřištěm a sportovištěm pro dospělé. „Počkáme ale, jaká bude věková struktura zdejších obyvatel a podle toho nastavíme podmínky,“ zmínil Lacko.

Nově vznikající čtvrť řadě starousedlíků příliš nevyhovuje. Jakmile bude dostavěná, poskočí počet obyvatel zhruba o pětinu, takže se obávají o svůj klid a příliv cizích lidí, kteří přicházejí z měst. Pochybují také, že se z nich stanou dobří sousedé schopní zapojovat se do tamního společenského dění. Další litují zastavěné plochy.

„Je to hodně špatné. Stráň byla zelená, teď budou všude baráky,“ mrzí Alenu Strnadovou z Drmal. „Už nebudeme ta klidná vesnice,“ myslí si.

Rozestavěný dům má ve Slunečných sadech Radek Rybář z Mostu, který už se také setkal s nepříjemnou reakcí ze strany jednoho z místních obyvatel. „Přišel sem pán a vyčítavě mi říkal, že na těchto pozemcích byly sady a on si sem chodil hrát jako dítě,“ poznamenal.

S rodinou původně hledal stavební pozemek na Mostecku, žádný vhodný ale nenašel. „Vysoká Pec nám vyšla nejlépe z hlediska dojezdu do práce, i díky tomu, že není ´na konci světa´, protože je v blízkosti velká nákupní zóna v Otvicích. Rozhodlo také to, že se jedná o nově vznikající čtvrť, kde všichni stavíme nové domy, a nestěhujeme se do starší zástavby, aby nám starousedlíci dávali nehezky znát, že jsme náplavy,“ podotkl. K lidem, kteří by se uzavírali před okolním světem a neúčastnili se společenského dění, podle svých slov nepatří. „Záleží ale také hodně na příležitostech, které obec vytvoří,“ uzavřel.