Chomutov - Chomutovský soud rozhodl, že bývalému senátorovi a starostovi Chomutova Alexandru Novákovi zdravotní stav nebrání v nástupu do vězení.

Alexandr Novák sedí ve vězení. | Foto: Foto: ČTK, montáž: Deník

Podle místopředsedkyně soudu Lenky Chalupové pro odklad výkonu trestu nebyl shledán důvod, řekla ČTK. Novák má jít podle loňského rozhodnutí krajského soudu za mříže na čtyři roky kvůli přijetí třiačtyřicetimilionového úplatku, ale požádal o odklad nástupu trestu ze zdravotních důvodů.



"Nebyly shledány důvody pro odklad výkonu trestu, nebyla zjištěna taková onemocnění, která by v souvislosti s výkon trestu odnětí svobody bezprostředně ohrožovala život odsouzeného," řekla dnes ČTK místopředsedkyně okresního soudu v Chomutově pro trestní úsek Lenka Chalupová. Proti pátečnímu rozhodnutí o neodložení výkonu trestu je podle ní přípustná stížnost, o rozhodnutí soudu informovala Česká televize.



Okresní soud uložil v prosinci 2010 Novákovi pětiletý podmíněný trest, ten se ale proti rozsudku odvolal. Vloni v červenci rozhodoval o případu krajský soud a v prosinci už měl bývalý senátor nastoupit do věznice. Sankci pět milionů korun už podle svého obhájce Jana Růžka uhradil.



Případ údajného úplatku se datuje do roku 1999, kdy Novák působil jako starosta Chomutova. Město tehdy prodalo akcie Severočeské energetiky a Severočeské plynárenské společnosti za více než 317 milionů korun německé firmě VNG Leipzig, která za zprostředkování koupě poslala 2,27 milionu marek Petru Schmelovi. Podle obžaloby ale neskončily u něj, nýbrž na rakouském soukromém účtu Novákových.



Odsouzený exsenátor byl považován za jednoho z nejvlivnějších členů severočeské ODS. V letech 1998 až 2002 byl starostou Chomutova, mezi roky 2000 a 2006 seděl za Chomutovsko v Senátu a byl i ve výkonné radě ODS.

