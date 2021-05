Horská obec Křimov zažívá něco, co tu třicet let nebylo. U silnice nepostávají žádné prostitutky a skrze vesnici projíždí jen minimum kamionů. Pomohla v tom opatření spjatá s covidem.

Zdroj: Deník„Je to kuriózní, ale nám pandemie pomohla. Je tu ticho a klid. Tím, že jsou zavřené hranice, nejezdí sem tolik kamiony a nejsou tu ani prostitutky, protože zákazníky měly prakticky jen z Německa a teď nemají komu nabízet,“ shrnul potěšující poznání za poslední rok starosta Milan Váňa. „Smutné je, že se to zase rozjede,“ dodal ale skepticky.

Křimov byl od 90. let vyhlášeným centrem neřesti. V samotné obci, která má jen kolem 150 obyvatel, tenkrát bylo na dvacet vykřičených domů. Situaci se postupně dařilo zklidnit. Zbývá jediný takový podnik na začátku obce. Je přímo naproti obecnímu úřadu a kostelu a vlastní ho majitel z Chomutovska.

„Byly tu dva takové domy, loni na podzim jsme jeden v centru koupili s výhledem, že ho prodáme do soukromých rukou k bydlení. Byla by velká úleva prostituce se zbavit. Měli jsme to teď rok na zkoušku a byla to paráda!“ zdůraznil Váňa. Cílem vedení je nastavit podmínky tak, aby byli místní lidé stále více spokojení.

Místní, kteří žijí v Křimově a okolí dlouhodobě se s problémem částečně smířili. „Prostitutky mi už nevadí, jsem v důchodu, tak je mi to jedno,“ pronesl žertem muž, kteří žije v Suchdolu. Ten je jednou z křimovských osad. „Naštěstí už to není tak hrozné jako dříve. Tu uřvanou, co byla feťačka, zmlátili a vyhnali, tak už tu není,“ dodal.

Více než třicet let v Křimově žije Terezie Hejduková. Vychovala tam děti. „Když byly menší, nelíbilo se mi, co se tu dělo. Děti vídaly prostitutky a kunčofty, když si hrály na hřišti. Bylo to pro ně blbý. Naráželi jsme na ně také v obchodě,“ připomněla. „Po vyhlášce se to hodně zlepšilo, byly stranou za vesnicí a teď je na čas úplně klid,“ zamlouvá se jí.

Kamiony odpočívající na krajnici v KřimověZdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Kamiony občas obcí projíždějí, další stojí na krajnici u jedné z čerpacích stanic. Není to ale takový nápor jako za běžných okolností. „V minulosti se stalo, že jsem tu v jeden okamžik napočítal 115 kamionů, které stály různě v obci. Bylo to, když měli Němci svátek,“ připomněl starosta. „Tolerujeme je na parkovišti před úřadem, v uličkách mezi domy ne. Když u nás parkují, je to hrozné. Nasvačí se, jdou si někam na záchod, a když odjedou, zbyde po nich spousta nepořádku. My to musíme uklidit, protože chceme žít v čistotě,“ dodal.

Potíž je i s tím, že stojí na krajnicích a ty se pod jejich tíhou bortí. Takzvanou starou silnici, která protíná obec, využívají, protože je na rozdíl od dálnice kratší a svádí je přímo do centra Chomutova, takže se nedostávají do kolony u Globusu.

Zcela se zbavit kamionů ale křimovští nechtějí. „Je to dvousečné. Sice chceme klid, zároveň ale chceme zachovat restauraci, která je v Křimově jediná. V okolních obcích žádná není. Kamioňáci pomáhají udržet restauraci při životě, místní by ji sami neutáhl, přitom si chce řada jz nich čas od času zajít na pivko, dvě nebo na jídlo. Proto bych se nerad pouštěl do nějakých zákazů,“ vysvětlil, proč obec v tomto ohledu nepostupuje razantněji.