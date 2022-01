Obří atrakci si jako první vyzkoušeli šestiletá Eliška a sedmiletý Martin z Chomutova. „Líbí se mi. Nejlepší je, že jí můžu vlézt do hlavy a koukat se ven,“ okomentoval Martin, jakmile vyzkoušel, co všechno se dá s obří pandou dělat.

Herní atrakci si nechal zoopark vyrobit na míru podle návrhu architektky, a to díky podpoře města a téměř dvoumilionovému finančnímu daru od Severočeských dolů. „Chtěli jsme něco speciálního, co se do zooparku hodí, abychom se neopakovali s domečkem a klouzačkou. Jsme rádi, že se nám podařilo vybudovat takový atyp, navíc v podobě zvířete, které máme nedaleko odsud a je velmi oblíbené,“ uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Atrakce je určená pro děti od tří let. Zoopark chce letos pořídit ještě další herní prvky pro nejmenší děti nebo vybudovat dobrodružnou stezku s úkoly, která povede mimo hlavní trasy v areálu.