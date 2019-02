„Za padesát je prostě kupovat nebudu. To se zbláznili. Budu péct bez vajec,“ krčí rozhodně rameny zmíněná dáma. Její kamarádka si přece jen jedno plato bere. Ale malé, se šesti vejci. Kroutí u toho hlavou.

V Kauflandu zase lidé krabičky otevírají a důkladně si vejce prohlížejí. Když je kupovali za dvacku, jedno naťuklé nebyl problém. Jenže teď za ně musejí dát dvojnásobek…

Lidl: Nejlevnější z drahých

A ceny? Nejlevnější je Lidl, deset klasických vajec M tu prodávají za čtyřicet korun. Tady zřejmě nakupují vietnamští prodejci z malých večerek, v domě na Písečné je totiž prodávají za 45 korun. Ceny jsou to sice nejnižší, ale stále více než dvojnásobné oproti cenám před pár týdny.

Nejdražší plata jsme našli v Bille (57,90), kde visí i omluvná tabulka, že market už odebírá vejce i z jiných než českých chovů. V jirkovském Tescu měli jen malé krabičky po šesti vajíčkách, ale přepočet na jedno vejce vychází také přes pět korun.

A tak se mezi lidmi stále více šíří rada, která už koluje po okrese dlouho a nejen v souvislosti s vejci: Jeďte nakupovat do Německa. Stejně kvalitní věci jsou tu často levnější. Týká se to i vajec v průměru se tu prodávají za 1,09 eur (deset vajec), což je asi 27 korun. Ale třeba v Kauflandu v blízkém Marienbergu teď mají vajíčka v akci za 99 centů. Stejný řetězec v Otvicích je prodává za dvojnásobek.

Německou pokladní v marketu kousek za hranicemi nezvyklý zájem Čechů překvapil. „Ano, Čechů je tu nějak hodně a všichni kupovali vajíčka,“ potvrdila redaktorovi České tiskové kanceláře. Jet do Německa jenom pro vajíčka se nevyplatí, ale spousta lidí už si zvykla na nákup přes hranice jezdit pravidelně.

Na vsi se mají lépe

Vystaráno mají ti, kdo žijí na vesnici a chovají slepice na vejce. „Mám třicet slepic, takže máme pro vlastní potřebu a to je naše rodina veliká, i pro pár známých,“ uvedla Marcela Panchártková ze Strupčic. Výměnou za to od nich pro slípky dostává staré pečivo a vaječné skořápky.

A pokud někoho napadlo krajní řešení, že si pořídí slepici do paneláku, která mu bude snášet vejce zadarmo, je na omylu. „Jedna slepice by ani náhodou nestačila. Hlavně by se ale trápila,“ upozornila jednatelka chomutovské pobočky Českého svazu chovatelů Eva Lukešová (více níže).

Chovatelka: „Vlastní slepice? Žádné terno.“