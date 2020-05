Jiná školka rodinného typu v Jirkově není. Nechte nám ji, znělo z úst rodičů zasedání zastupitelstva ve středu 27. května. Demografický vývoj je proti nám a rekonstrukce by byla drahá, ozývalo se naopak ze strany města. Na zasedání se daly emoce krájet. Zastupitelé projednávali informativní zprávu o stavu mateřské školy Srdíčko v Bezručově ulici, která se v příštím školním roce neotevře, a možná to tak zůstane napořád.

Radní rozhodli, že tam nebudou vypsané zápisy kvůli špatnému technickému stavu budovy a za situace, kdy jsou v dalších školkách volná místa. Do Srdíčka docházelo ve dvou třídách 26 dětí, z toho 12 patřilo do speciální třídy pro děti s vadou řeči. Ty byly i s učitelkou převedené do nedaleké školky v Nerudově ulici, další děti jsou rozptýlené v ostatních mateřinkách. Zastupitelé mají určit, co bude dál.

Na zasedání dorazila zhruba desítka rodičů, aby ukázala, že s uzavřením školky nesouhlasí. „Říkáte, že je ten barák nebezpečný. Proč tam tedy moje dcera mohla doteď chodit?“ položila řečnickou otázku Jiřina Svěcená. „Četla jsem zprávu z června 2019, kde paní ředitelka zmiňovala, kde jsou ve školkách zapotřebí rekonstrukce, a když si je nasčítáte, tak by se měla zavřít druhá,“ namítla Svěcená.

Rostislav Mojžíš, který měl v Srdíčku dvě děti, poukazoval na výjimečnost školky. „Je na nejlepším místě. Je rodinného typu, jiná taková už tady nebude,“ podotkl. Podle Ivety Nasuf byl na Srdíčku cenný přístup učitelek. „Byly jako druhé mámy,“ vyzdvihla. „Syn se tam zlepšil v mluvení a cítil se tam o mnoho lépe, než ve školce, do které chodil předtím,“ dodala.

Další z maminek představitelům města vyčetla, že rodiče dostatečně neinformovali. „Postrádám informace roky dozadu. Pokud jsou školky dlouhodobě sledované z hlediska vytíženosti, nákladovosti a investic, ráda bych ty zprávy viděla,“ žádala, zatímco se jí z očí draly slzy. „Když máte rozhodnout, kterou školku zavřít, tak ať máme jasná fakta,“ otřásala se pláčem.

Nákladná oprava

Představitelé města argumentovali potřebností nákladné rekonstrukce a hlavně neblahým demografickým vývojem, kdy dětí ubývá. „Nemůžeme mít poloprázdné školky, není to ekonomické,“ upozornila místostarostka Dana Jurštaková (ODS). „Vím, že je to nepříjemné, jsou v tom emoce. Na rovinu, neumím si ale představit, že bychom tuto školku rekonstruovali, stálo by to zhruba osm milionů,“ dodala místostarostka.

Pragmatický postoj zaujímala větší část zastupitelstva. „Co tady chcete zachraňovat? Zastupitelé jsou tu od toho, aby nepodléhali emocím, ale racionálně rozhodli tak, aby město mohlo dlouhodobě fungovat,“ připomněl zastupitel za ČSSD Radek Štejnar. Výjimkou byli Svobodní, jejichž lídr Josef Šebek předal městu petici s více než pěti sty podpisy. Její signatáři žádají rekonstrukci a zachování školky. „Jsem postojem města znechucený. Je mi líto toho, že nechalo školku dojít do tohoto stavu,“ prohlásil.

Zastupitelé informativní zprávu projednali, žádné rozhodnutí ale nepadlo. V rámci zastupitelských klubů je čekají další jednání. „Tam bychom chtěli rozšířit diskuzi, jestli do objektu investovat peníze, jestli ho rekonstruovat pro jiné účely nebo zda bychom ho neměli prodat a peníze nasměrovat do školek podle toho, co potřebují,“ uvedla starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). „Ještě je tu jedna varianta, která na zastupitelstvu nepadla. Pokud chceme mít v nabídce nadstandardní zařízení, tak jestli nezvážit jinou formu než veřejnou školku,“ doplnila starostka.