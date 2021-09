Znak současně vychází z podoby historické obecní pečeti, jejíž existenci potvrdil archivní průzkum. V Archivu Národního muzea v Praze jsou v Eichlerově topografické sbírce z let 1828 – 1832 otisky pečetního typáře do červeného vosku, které existenci otvické obecní pečetě dokládají. Tenkrát se Otvice jmenovaly německy - Udwitz. „Pečeť měla vertikálně oválný tvar a její pole obsahovalo korunou převýšený oválný barokní ozdobný štít s figurou tří přirozených lilií na jednom stonku s listy,“ uvedl Tejkal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.