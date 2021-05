„Vyholte mi to vzadu a po stranách po pánsku,“ přeje si zákaznice, jejíž vlasy jsou sice krátké, ale viditelně přerostlé. Testovat se na přítomnost viru a protilátek nemusí, covid už prodělala a má imunitu. V pondělí dopoledne to doložila kadeřnici, která ji zaevidovala a bere do rukou strojek na vlasy. „Na tohle jsem čekala jako na smilování. Pořád jsem sledovala televizi a poslouchala, kdy konečně otevřou kadeřnictví. Vyšlo to akorát, protože 4. května nastupuji do nemocnice a 3. května jsem se mohla jít nechat ostříhat,“ libuje si zákaznice.

V Kadeřnictví Verona, které je v pasáži na jirkovském nábřeží, se co chvíli pootevřou dveře. Za nimi jsou další zákazníci a zjišťují, jestli už mohou dál. Někteří jsou objednaní, další to přišli zkusit. Vědí, že tady to odsýpá, protože stříhají hlavně pány. Klienti odcházejí zhruba po půl hodině. „Normálně objednávám s tím, že budou ostříhaní za dvacet minut, tentokrát mám zákazníky zapsané po 30 minutách, abych stihla vydezinfikovat nástroje, pláštěnku a místo, kde seděli,“ uvádí kadeřnice Veronika Kovaříková s tím, že objednáno má osmnáct lidí. „To je dost,“ konstatuje.

Někteří přicházejí s negativními PCR nebo antigenními testy, další dokládají, že prošli očkováním nebo že mají imunitu po covidu. Testování probíhá v některých případech na místě, jak umožňuje vládní nařízení.

Na svou chvilku čeká přede dveřmi Daniel Štípek. Objednaný není, doufá ale, že se pro něj místo najde. Mladík má na hlavě čepici. Ačkoli řada mužů při uzávěře sáhla po strojcích, jemu se do podobné akce nechtělo. „Nemám rád vlasy takhle hodně nakrátko,“ vysvětluje. Se svým porostem ale spokojený není. Stáhne čepici a výmluvně si prohrábne přerostlou zvlněnou kštici.

Ofina padla za oběť

Pár manželů v důchodovém věku to upřímně pobaví. Chápou ho. Jejich bílé vlasy nesou stopy nůžek, které viditelně neměl v ruce nikdo zkušený. „No, ustříhl jsem si to a podívejte, jak to vypadá,“ říká se smíchem Artašes Aršakjan a ukazuje na ofinu zkrácenou takřka na kůži. Jeho paní Karine se také snažila upravit si účes. „Musela jsem trochu stříhat,“ ukazuje si na skráně. „Je to ale hrozný, tak jsme volali kadeřnici a poprosili, jestli by nás vzala hned první den,“ dodává.

Domácí zásahy opravovala kadeřnice Veronika Kovaříková v minulých týdnech několikrát. Vládní opatření totiž umožňovala individuální návštěvu klientů. „U pánů byly výsledky docela dobré, koupili si strojek, vybrali si strany a nahoře si to nějak zkrátili. U dam to bylo horší. Párkrát to zkusily a pak volaly kvůli opravě,“ vypráví s úsměvem kadeřnice.

Až na tuto „první pomoc“ klienty několik měsíců nestříhala. „Nevyplatilo by se mi to tím, že stříhám hlavně pány. Musela bych často přejíždět,“ vysvětlila. Práce jí ale chyběla. „Jakmile jsme se s kolegyní v minulém týdnu dozvěděly, že v pondělí můžeme otevřít, přišly jsme, vše vydezinfikovaly a připravily. Strašně se mi v ten moment ulevilo, protože to znamenalo, že konečně můžeme do práce,“ dodává.