/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Spořic jsme starostovi Romanu Brandovi položili otázku.

Starosta Spořic Roman Brand. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Co je podle vás nejožehavější téma ve Spořicích?

Je to stále stejné: nárůst dopravy kvůli léta neřešenému problému kruhového objezdu u Globusu. Když je dopravní špička, řidiči, kteří jezdí ze směn v průmyslových zónách v Klášterci nad Ohří a v Kadani, raději volí cestu přes Spořice a my to nemáme šanci omezit. Snažíme se provoz zpomalit retardéry, protože se někteří řítí i více než stovkou, a vážně uvažujeme o pořízení rychlostního radaru, abychom mohli regulérně dávat pokuty. Protože nemáme obecní policii, bylo by to na základě veřejnoprávní smlouvy s Chomutovem či Jirkovem. Projíždějí nám tudy nejen osobní auta, ale i nákladní, přestože mají zákaz vjezdu. Obec je plná značek, někde je dokonce zdvojujeme a stejně nám náklaďáky projíždějí obcí a ničí komunikace.