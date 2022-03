Jaké největší téma teď aktuálně řešíte v Perštejně?

Témat je několik, samozřejmě je to i Ukrajina, kterou řeší úplně všichni. Víme, že tady několik uprchlíků žije po soukromnících, mělo by se jednat o jejich příbuzné. Jako obec pro ně nemáme prostory, protože naše ubytovací zařízení jsou letní a my nejsme schopni je vytopit. Domluvili jsme se ale, že bychom je uměli využít v případě krize. Bylo by to o tom nakoupit přímotopy a v těch chatách se snažit topit, i když by to nebylo moc levné a asi ani komfortní.