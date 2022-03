Jaké letos chystáte největší investiční akce?

Vodu v Kotvině. Před třemi lety jsme udělali vrt v obci Krupice, který zásobuje vodou Okounov a přítok je zatím vydatný. Do té doby to bylo v sezóně tak, že k nám denně jezdily cisterny a my pili kadaňskou vodu. Už sem nemusí. Stejnou situaci teď řešíme také v Kotvině, kde začneme vrtat v březnu. Náklady jsou spočítané na pět a půl milionu korun, z toho tři máme přislíbené z dotace a zbytek má hradit Severočeská vodárenská společnost.