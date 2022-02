/DENÍK NA NÁVŠTÉVĚ/ Při návštěvě Loučné pod Klínovcem jsme starostce Janě Nýdrové položili otázku.

Starostka města Loučná pod Klínovcem Jana Nýdrová. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Zdroj: DeníkCo vás v Loučné nejvíc pálí?

Parkování, protože je u nás špatné a parkovací plochy jsou nedostatečné. Musíme to do budoucna vyřešit tak, aby byli spokojení návštěvníci, kteří sem jezdí především za lyžováním, a abychom vyřešili také situaci pro místní obyvatele a oni se mohli bezpečně dostávat do zaměstnání. Potřebujeme vyřešit také dopravní uzel, který nám vzniká na křižovatce pod hotelem Nástup na odjezdu směrem na Boží Dar. Myslím si, že tomuto místu můžeme vyloženě říkat křižovatka smrti. Divím se, že se tam ještě nikomu nic vážného nestalo. Je to tam hodně nebezpečné.