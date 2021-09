Je to potravina i lék. Vlastně se jedná o nejstarší antibiotikum. Řeč je o česneku. Právě této superzelenině vystrojili v sobotu ve Strupčicích slavnosti, na kterých se ochutnávaly česnekové speciality, a závodilo se v pojídání česneku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.