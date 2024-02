Nemocnice v Kadani připravila pro pacienty novinku, která je jistě potěší. Jde o výrazně prodlouženou ordinační dobu na tamním radiodiagnostickém oddělení. Díky tomu se má radikálně zkrátit doba čekání na vyšetření na počítačové tomografii.

Přístroj výpočetní tomografie, známý jako CT, v Nemocnici Kadaň. | Foto: se svolením Nemocnice Kadaň

Podle pracovníků kadaňské nemocnice se nyní, od začátku února, pacient dostane na CT vyšetření v rekordně krátké době. „Radiodiagnostické oddělení výrazně prodlužuje ordinační dobu, aby tak vyšlo vstříc těm pacientům, kterým každodenní vytížení návštěvu zdravotnického zařízení v pracovní době komplikuje. Zároveň se tím výrazně zmenší objednací doba a už tak velice příznivé čekací lhůty se ještě více zkrátí,“ vysvětlila Karolína Odlasová, marketingový specialista Nemocnice Kadaň.

Od 1. února je možné přijít na rentgenové vyšetření bez předchozího objednání ve všední dny od 7 do 18 hodin. Nově lze také přijít na CT a sonografické vyšetření nejen od pondělí do pátku, ale také v sobotu a v neděli. Ordinační doba o víkendu na CT je 7 až 18 hodin a na sonografii od 8 do 14 hodin.

Na vyšetření prsů do Chomutova i o víkendu nebo odpoledne. Rozšířili hodiny

„Víkendové vyšetření bude možné pouze po předchozím telefonickém objednání na číslech 474 944 428 nebo 474 944 703,“ upozornila Odlasová. Podle jejího srovnání bude pacient přijat nikoli v rámci týdnů, ale několika dnů.

Mohlo by vás zajímat: Aquasvět v Chomutově jako černá díra na peníze. Po fasádě bude na řadě střecha

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová