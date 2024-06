Chybí lidem? „Zvykli jsme si," říká Barbora K. „O to víc jsme začali využívat Zásilkovnu a různé kurýrní služby. Horší to je, když musím skutečně něco vyřídit na hlavní poště, protože mám tříletou dceru. Je to o větším plánování, protože trvá déle, než se tam dostaneme, a nějaký čas padne na vyřizování. Na druhou stranu, tak často tam zase nemusím," dodala mladá žena.

Důchodkyně, která nedaleko bývalé pošty venčila psa, se ale kvůli uzavření pobočky stále zlobí. „Strašně mi to vadí. Co to udělali?! Vždyť to nemá hlavu ani patu. Tady jsme to měli blízko, teď musíme chodit do centra," vadí jí.

Kromě hlavní pošty, která je v Obchodním centru Chomutovka, lidé využívají ještě další dvě pobočky na sídlišti Zahradní a na Horní Vsi.

Blízký Jirkov byl jediným městem na Chomutovsku, kde Česká pošta zrušila hned dvě pobočky. Jednu na náměstí v Ervěnicích a druhou v komplexu známém jako Horník v ulici Studentská. V 19tisícovém městě tak zbyla jen hlavní pošta. Nezdá se však, že by musela čelit zvýšenému náporu zákazníků.

Bývalá pošta v jirkovském Horníku. Prostory nabídne státní podnik k prodeji.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

„Párkrát jsem tam byla, vždycky stojím ve frontě zhruba čtyř pěti lidí, což ale bylo i dříve," uvedla Jana Nováčková. Také ona využívá doručovací služby soukromých společností.

Oproti tomu okolí bývalé pobočky v Horníku vypadá pustě. Její zrušení dopadlo nejen na zákazníky, ale také na Smíšenku Stanislava Gabča, která v komplexu nabízí potraviny a další zboží.

„Tady v okolí bydlí dost lidí, kterým je 60, 70 let a chodili si na poštu pro důchody. Pak se zastavili u nás, dělaly se tu fronty," přiblížila spolumajitelka Markéta Gabčová. „Nejenže nakupovali u nás. Vedle je také kadeřnictví, pedikúra, pánské kadeřnictví. To všechno tady fungovalo jako takové dobré centrum a Česká pošta to totálně zabila," dodala důrazně.

Po uzavření pobočky údajně spadly tržby v krámku na polovinu. Ztrátu se manželé snaží dohnat tím, že sami ve smíšence provozují výdejní místo balíkového dopravce DPD.

„Každé úterý ale musím jít dolů do města na hlavní poštu a vystát si tu frontu, abychom mohli odeslat peníze," zmínil Stanislav Gabčo. „Je to špatné," mávl rukou.

V Klášterci nad Ohří skončila pobočka v ulici Zahradní a v Kadani v ulici kpt. Jaroše vedle centrálního náměstí. Podle vedení města řada lidí ani nevěděla, že tam je. Nemělo žádné ohlasy, že by rušení obyvatelům vadilo, další dosud fungující pobočka je totiž jen o 200 metrů dál. Trafikantka, která pracuje ve stejné budově, ale situaci vidí jinak.

Bývalá pošta dvojka v ulici kpt. Jaroše v Kadani.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

„Hodně sem chodili důchodci pro důchody a aby zaplatili složenky. Řekla bych, že jim tahle pošta chybí," míní Dominika Zimmermann. „Mně osobně chybí, protože když jsem potřebovala odeslat nebo přijmout balík, bylo pohodlnější mít ji hned vedle," dodala s úsměvem.

Česká pošta se rozhodla zavřít stovky poboček v zemi v rámci restrukturalizace a hlavně snižování nákladů hluboce ztrátového státního podniku. „Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD," uvedl k rušeným pobočkám mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Budovy ve vlastnictví České pošty se podnik snaží prodat. Na Chomutovsku se jedná o dvě budovy, a to v Chomutově na sídlišti Březenecká a v jirkovském Horníku.

